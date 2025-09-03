search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 16:18
ΚΟΣΜΟΣ

03.09.2025 14:08

Γαλλία: Αυστηρότερα μέτρα κατά των πλούσιων φοροφυγάδων – Τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ τα έσοδα

03.09.2025 14:08
credit: AP

Η Γαλλία σχεδιάζει να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στη φοροδιαφυγή και την υπερβολική φορολογική «βελτιστοποίηση» από τους πλούσιους και θα εξετάζει πιο προσεκτικά τις εταιρείες συμμετοχών και τις περιουσίες τους, δήλωσε η υπουργός Προϋπολογισμού, Αμελί ντε Μονσαλέν.

Τα μέτρα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή «στο τραπέζι» θα αποφέρουν τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες φορολογικές εισπράξεις για να βοηθήσουν στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, είπε την Τετάρτη στο ραδιόφωνο France Info. Οι αρχές θα επιδιώξουν να διαπιστώσουν εάν οι πλούσιοι έχουν καταβάλει δίκαιο επίπεδο φόρων για το εισόδημα, το κεφάλαιο και την ακίνητη περιουσία τους, πρόσθεσε.

«Οι Γάλλοι πρέπει να εμπιστεύονται το φορολογικό σύστημα, ότι ο γείτονάς τους – ειδικά αν έχει περισσότερα μέσα – πληρώνει περισσότερους φόρους από τους ίδιους», σημείωσε χαρακτηριστικά η υπουργός μιλώντας στο France Info.

Οι δηλώσεις Μονσαλέν γίνονται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, με την αριστερή αντιπολίτευση να πιέζει για σκληρότερα μέτρα φορολόγησης των πλουσίων. Ο ίδιος ο Μπαϊρού εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει εναλλακτικά σχέδια προϋπολογισμού, ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης της Δευτέρας.

Ο «φόρος Ζούκμαν»

Η υπουργός Προϋπολογισμού επανέλαβε την αντίθεσή της στην επιβολή μονομερούς φόρου 2% στον πλούτο, γνωστού ως «φόρου Ζούκμαν», από τον γάλλο οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζούκμαν. Η πρόταση αυτή είχε κατατεθεί νωρίτερα στη Βουλή με τη στήριξη Οικολόγων και Αριστεράς, αλλά δεν προχώρησε στη νομοθετική διαδικασία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Μονσαλέν τόνισε ότι οποιοσδήποτε συνολικός φόρος στους υπερπλούσιους θα πρέπει να είναι διεθνής, ώστε να αποτρέπονται τα κενά και οι μετακινήσεις κεφαλαίων.

Στο επίκεντρο τα γαλλικά μεγαθήρια

Η Γαλλία φιλοξενεί μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, όπως τον ιδρυτή της LVMH Μπερνάρ Αρνό, την κληρονόμο της L’Oréal Φρανσουάζ Μπετενκούρ Μέγιερς και την οικογένεια πίσω από την Hermès. Η φορολόγηση των πλουσίων παραμένει καυτό πολιτικό ζήτημα, που αναδείχθηκε έντονα και στις βουλευτικές εκλογές του 2024, οι οποίες άφησαν τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση βαθιά διχασμένη.

Αναλυτές εκτιμούν ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιχειρηματική στρατηγική των γαλλικών πολυεθνικών, καθώς ενδέχεται να αυξήσουν τη φορολογική πίεση σε holding εταιρείες και να περιορίσουν τα περιθώρια φορολογικού σχεδιασμού. Ωστόσο, πολιτικοί παρατηρητές τονίζουν ότι η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα της κυβέρνησης Μπαϊρού και από το κατά πόσο θα βρεθεί συναίνεση σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο.

