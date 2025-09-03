search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 14:24
ΚΟΣΜΟΣ

03.09.2025 13:01

Γαλλία: Το υπουργείο Υγείας ζητά από τα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για την περίθαλψη στρατιωτών σε περίπτωση πολέμου

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας απέστειλε επιστολή στις περιφερειακές υγειονομικές αρχές, καλώντας τα νοσοκομεία της χώρας να είναι έτοιμα μέχρι τον Μάρτιο του 2026 για μια «μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκάλυψε η σατιρική εφημερίδα Le Canard enchaîné. 

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα γαλλικά νοσοκομεία θα πρέπει να γνωρίζουν τις «περιορισμένες δυνατότητες σε καιρό πολέμου» και να είναι έτοιμα να φροντίσουν τόσο Γάλλους όσο και ξένους στρατιώτες σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία δημοσίευσε πρώτη την επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα, τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι σε θέση να φροντίσουν χιλιάδες στρατιώτες μέσα σε διάστημα 10 έως 180 ημερών, όπως αναφέρει το Euronews, το οποίο δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα το περιεχόμενο της επιστολής.

Εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης δήλωσε στο Euronews ότι το έργο του υπουργείου Υγείας είναι να προετοιμαστεί για ένα «ευρύ φάσμα απειλών που μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας», όπως επιδημίες, περιβαλλοντικές κρίσεις και κακόβουλες ενέργειες. 

Στο πλαίσιο αυτών των προετοιμασιών, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι Γάλλοι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι έτοιμοι να περιθάλψουν και στρατιώτες.

Η Γαλλία εξετάζει επίσης την πιθανότητα δημιουργίας ιατρικών κέντρων κοντά σε σταθμούς λεωφορείων και τρένωναεροδρόμια και λιμάνια, ώστε να «επιτρέπεται η επαναδρομολόγηση ξένων στρατιωτών στη χώρα τους», όπως αναφέρεται στην επιστολή.

Σε συνέντευξή της στο γαλλικό κανάλι ειδήσεων BFMTV την προηγούμενη εβδομάδα, η υπουργός Υγείας Κατρίν Βοτρέν δήλωσε ότι είναι «απολύτως φυσιολογικό η χώρα να προβλέπει κρίσεις και τις συνέπειές τους».

Αναφέρθηκε στην πανδημία COVID-19 για να υπογραμμίσει τις συνέπειες όταν το εθνικό σύστημα υγείας είναι «απροετοίμαστο» να ανταποκριθεί σε μια κρίση.

«Αυτό είναι μέρος της πρόβλεψης, όπως και η στρατηγική αποθήκευση», δήλωσε η υπουργός Υγείας στο BFMTV.

