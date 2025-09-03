search
ΚΟΣΜΟΣ

03.09.2025 11:04

Χαβάη: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα – Εντυπωσιακές εικόνες

03.09.2025 11:04
Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη άρχισε να εκρήγνυται ξανά την Τρίτη (2/9), εκτοξεύοντας λάβα σε ύψος περίπου 100 μέτρων από τον κρατήρα της κορυφής του, συνεχίζοντας την έντονη δραστηριότητα που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Είναι η 32η φορά από τότε που το ηφαίστειο «βρυχάται», με τη λάβα να παραμένει περιορισμένη μέσα στον κρατήρα Χαλεμαουμάου, στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.

Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία κατέγραψε εκρήξεις από τρεις διαφορετικούς αεραγωγούς, με τις πρώτες εκροές να σημειώνονται λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Το Κιλαουέα θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη. Βρίσκεται στο «Big Island», το μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, περίπου 320 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού στο Οάχου, και εδώ και δεκαετίες παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση από τις αρχές.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MEDIA

MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

