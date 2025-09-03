search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 09:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 09:00

Ζαχάροβα: Ουκρανία και Δύση φταίνε που δεν τερματίζεται ο πόλεμος

03.09.2025 09:00
ZAHAROVA2
AP

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση απορρίπτουν την πιθανότητα εξεύρεσης συμβιβασμού για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, υποστήριξε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, η Μαρία Ζαχάροβα, στο πλαίσιο δηλώσεών της στο πρακτορείο ειδήσεων RIA που μεταδόθηκαν σήμερα.

Λαβρόφ: Η Ρωσία αναμένει οι συνομιλίες με την Ουκρανία να συνεχιστούν

Η Μόσχα αναμένει ότι οι συνομιλίες με το Κίεβο θα συνεχιστούν, πάντως πρέπει να αναγνωριστούν οι «νέες εδαφικές πραγματικότητες» και να εγκαθιδρυθούν «νέα συστήματα ασφάλειας» σε διεθνές επίπεδο, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λαβρόφ: Η Ρωσία αναμένει οι συνομιλίες με την Ουκρανία να συνεχιστούν σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

«Για να είναι διαρκής η ειρήνη, πρέπει να αναγνωριστούν οι νέες εδαφικές πραγματικότητες και να επικυρωθούν με διεθνείς νομικούς όρους», είπε ο κ Λαβρόφ στην ινδονησιακή εφημερίδα Kompas, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ρωσικού ΥΠΕΞ.

«Πρέπει να εγκαθιδρυθεί νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία ως αναπόσπαστο στοιχείο πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας στην Ευρασία», είπε.

Διαβάστε επίσης

UNICEF: Έξι εκατομμύρια παιδιά απειλούνται με αποκλεισμό από την εκπαίδευση ως το 2026

Η Κίνα στέλνει επιπλέον βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tatianastefanidou_ndp_partytlife
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: «Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι – Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ ευθεία γραμμή»

european union new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευροβαρόμετρο 2025: Περισσότερη άμυνα και σοβαρή διεθνή παρουσία ζητούν οι ευρωπαίοι

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχύτερη διαχείριση ΚΑΔ και ΦΠΑ για επιχειρήσεις χάρη στην ψηφιοποίηση και αυτόματους ελέγχους myAADE

opekepe112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση ψάχνει για «έξοδο κινδύνου»

koinonikos tourismos 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Από την Πέμπτη (4/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Οι δικαιούχοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

pavlos_marinakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για το περιστατικό στην Αξιώτισσα: Η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 09:23
tatianastefanidou_ndp_partytlife
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: «Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι – Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ ευθεία γραμμή»

european union new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευροβαρόμετρο 2025: Περισσότερη άμυνα και σοβαρή διεθνή παρουσία ζητούν οι ευρωπαίοι

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχύτερη διαχείριση ΚΑΔ και ΦΠΑ για επιχειρήσεις χάρη στην ψηφιοποίηση και αυτόματους ελέγχους myAADE

1 / 3