Ζαχάροβα: Ουκρανία και Δύση φταίνε που δεν τερματίζεται ο πόλεμος

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση απορρίπτουν την πιθανότητα εξεύρεσης συμβιβασμού για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, υποστήριξε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, η Μαρία Ζαχάροβα, στο πλαίσιο δηλώσεών της στο πρακτορείο ειδήσεων RIA που μεταδόθηκαν σήμερα.

Λαβρόφ: Η Ρωσία αναμένει οι συνομιλίες με την Ουκρανία να συνεχιστούν

Η Μόσχα αναμένει ότι οι συνομιλίες με το Κίεβο θα συνεχιστούν, πάντως πρέπει να αναγνωριστούν οι «νέες εδαφικές πραγματικότητες» και να εγκαθιδρυθούν «νέα συστήματα ασφάλειας» σε διεθνές επίπεδο, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λαβρόφ: Η Ρωσία αναμένει οι συνομιλίες με την Ουκρανία να συνεχιστούν σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

«Για να είναι διαρκής η ειρήνη, πρέπει να αναγνωριστούν οι νέες εδαφικές πραγματικότητες και να επικυρωθούν με διεθνείς νομικούς όρους», είπε ο κ Λαβρόφ στην ινδονησιακή εφημερίδα Kompas, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ρωσικού ΥΠΕΞ.

«Πρέπει να εγκαθιδρυθεί νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία ως αναπόσπαστο στοιχείο πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας στην Ευρασία», είπε.

