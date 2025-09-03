Η Κίνα στέλνει επιπλέον βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον φονικό σεισμό

Η πρεσβεία της Κίνας στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επεκτείνει τη βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πρόσφατου ισχυρού σεισμού στη χώρα.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έχει απευθύνει έκκληση για βοήθεια σε όλο τον κόσμο, μετά τον θάνατο περισσότερων από 1.100 ανθρώπων σε έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων ετών στη φτωχή χώρα, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση παροχή βοήθειας.

