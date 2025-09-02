search
02.09.2025 22:21

Μήνυμα Μακρόν σε Νετανιάχου: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

02.09.2025 22:21
macron 7765- new

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ πως καμία «επίθεση», «απόπειρα προσάρτησης» εδαφών ή «εκτοπισμός πληθυσμού» δεν πρόκειται να σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Τίποτα δεν θα σταματήσει «τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο (Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν) και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί», είπε ο Μακρόν αναφερόμενος σε συνομιλία του με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας.

Δήλωσε επίσης πως η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μην χορηγήσει βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «είναι απαράδεκτη», ζητώντας την ανάκληση του μέτρου και τη συμμόρφωση με όσα προβλέπει η συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού.

