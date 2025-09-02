Νετανιάχου: Στο τραπέζι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ως απάντηση στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει συνάντηση σχετικά με την πιθανότητα εφαρμογής και λήψης μέτρων κατά της Παλαιστινιακής Αρχής σε απάντηση στις χώρες που αναγνωρίζουν ένα Παλαιστινιακό κράτος.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη, ωστόσο η συζήτηση αναβλήθηκε για την Πέμπτη.

Αρκετοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν προηγουμένως ότι το Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση στη Δυτική Όχθη ως πιθανή απάντηση στην αναγνώριση από τη Γαλλία και άλλες χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς θα εφαρμοστεί οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο και πότε, αν θα αφορά μόνο ισραηλινούς οικισμούς ή σε ορισμένους από αυτούς, ή αν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης όπως η Κοιλάδα του Ιορδάνη, και εάν μετά τις συζητήσεις θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα, τα οποία πιθανότατα θα συνεπάγονται μια μακρά νομοθετική διαδικασία.

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης πιθανότατα θα προκαλούσε ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι επιδιώκουν την περιοχή για ένα μελλοντικό κράτος, καθώς και από αραβικές και δυτικές χώρες.

Ο Σάαρ και ο Ρούμπιο συζητούν για την κυριαρχία της Δυτικής Όχθης στην Ουάσινγκτον

Δεν είναι σαφές ποια είναι η θέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επί του θέματος.

Το Walla ανέφερε την Κυριακή ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το θέμα της κυριαρχίας της Δυτικής Όχθης κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του Σάαρ δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό του θέματος.

