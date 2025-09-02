Σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «κρυφή ερωτική σχέση»

Στην απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου της, Λοράν Φρέις, προχώρησε η Nestle μετά από έρευνα για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του καθώς κρίθηκε ότι ο CEO της εταιρείας παραβίαζε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Η Nestlé ανακοίνωσε ότι η αποχώρηση του Φρέις μετά από 40 χρόνια στην εταιρεία ακολούθησε έρευνα που εποπτεύθηκε από τον πρόεδρο της, Πολ Μπάλκ και τον ανεξάρτητο διευθυντή, Πάμπλο Ίσλα, με την συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, σχετικά με τη σχέση με μια άμεση υφιστάμενη που παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

«Αυτή ήταν μια απαραίτητη απόφαση. Οι αξίες και η διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν τα ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας. Ευχαριστώ τον Λορέν για τα χρόνια υπηρεσίας του» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Nestle.

Τη θέση του θα καλύψει ο Φιλίπ Ναβρατίλ καθώς «αναγνωρίζεται για το εντυπωσιακό ιστορικό του στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε δύσκολες συνθήκες. Είναι γνωστός για τη δυναμική του παρουσία, εμπνέει τις ομάδες και ηγείται με ένα συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς στυλ διαχείρισης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα προωθήσει τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας και θα επιταχύνει τις προσπάθειες για αύξηση της αποδοτικότητας. Δεν αλλάζουμε πορεία στη στρατηγική μας και δεν θα χάσουμε το ρυθμό μας στην απόδοση».

