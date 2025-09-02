search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 18:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 16:51

Σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «κρυφή ερωτική σχέση»

02.09.2025 16:51
laurent-freixe-mak

Στην απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου της, Λοράν Φρέις, προχώρησε η Nestle μετά από έρευνα για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του καθώς κρίθηκε ότι ο CEO της εταιρείας παραβίαζε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Η Nestlé ανακοίνωσε ότι η αποχώρηση του Φρέις μετά από 40 χρόνια στην εταιρεία ακολούθησε έρευνα που εποπτεύθηκε από τον πρόεδρο της, Πολ Μπάλκ και τον ανεξάρτητο διευθυντή, Πάμπλο Ίσλα, με την συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, σχετικά με τη σχέση με μια άμεση υφιστάμενη που παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

«Αυτή ήταν μια απαραίτητη απόφαση. Οι αξίες και η διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν τα ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας. Ευχαριστώ τον Λορέν για τα χρόνια υπηρεσίας του» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Nestle.

Τη θέση του θα καλύψει ο Φιλίπ Ναβρατίλ καθώς «αναγνωρίζεται για το εντυπωσιακό ιστορικό του στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε δύσκολες συνθήκες. Είναι γνωστός για τη δυναμική του παρουσία, εμπνέει τις ομάδες και ηγείται με ένα συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς στυλ διαχείρισης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα προωθήσει τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας και θα επιταχύνει τις προσπάθειες για αύξηση της αποδοτικότητας. Δεν αλλάζουμε πορεία στη στρατηγική μας και δεν θα χάσουμε το ρυθμό μας στην απόδοση».

Διαβάστε επίσης:

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia IX kifisias – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ΙΧ στην Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

telekontrol
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση τη Δευτέρα (1/9) το «Σόι σου» – Υποχώρησε το «Exathlon»

tzet ski 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος από ατύχημα με jet ski

alpha-new
MEDIA

Πρωτομηνιά με πρώτη θέση τηλεθέασης ο Alpha (1/9)

los-angeles-taraxes-ethnofroura (5)
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστικό «μπλόκο» στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 18:02
fotia IX kifisias – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ΙΧ στην Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

telekontrol
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση τη Δευτέρα (1/9) το «Σόι σου» – Υποχώρησε το «Exathlon»

tzet ski 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος από ατύχημα με jet ski

1 / 3