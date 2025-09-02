Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

Με το χαρακτηριστικό πράσινο θωρακισμένο τρένο του, ένα παλιό σύμβολο της δυναστείας της οικογένειάς του, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενα ταξίδια στο εξωτερικό για να ξεφύγει από τη διπλωματική απομόνωση, σύμφωνα με το Associated Press, έφτασε στην Κίνα ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

🚨 HISTORIC MEET IN BEIJING 🇨🇳



Kim Jong Un arrives in his iconic green bulletproof train 🚂 for Victory Day Parade #KimJongUn #XiJinping pic.twitter.com/7WQ8wVzwnW September 2, 2025

Τον Κιμ Γιονγκ Ουν υποδ’εχθηκαν στο Πεκίνο Κινέζοι αξιωματούχοι συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, μετέδωσε το κρατικό βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δημοσίευσαν μια φωτογραφία του Κιμ να χαμογελάει ευρέως ενώ συνομιλεί με τον υπουργό Εξωτερικών του, Τσο Σον Χουί, σε μια από τις πολυτελείς αίθουσες συσκέψεων του τρένου, επιπλωμένη με γραφεία, δερμάτινες καρέκλες και φανταχτερές κουρτίνες.

Μια άλλη φωτογραφία τον δείχνει να καπνίζει ένα τσιγάρο έξω από ένα βαγόνι με χρυσή κρατική σφραγίδα, που θύμιζε το διάλειμμα για κάπνισμα που έκανε στο τρένο προς το Βιετνάμ το 2019 για μια σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αν και αυτή τη φορά η αδελφή του δεν ήταν εκεί για να του κρατήσει ένα κρυστάλλινο τασάκι.

Ο Κιμ ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για την φιλοξενία του μετέδωσε το KCNA.

Ο Κιμ Γιόνγκ Ουν, φαίνεται να πήρε μαζί του την κόρη του Τζου Άε στο ταξίδι του στο Πεκίνο, μετέδωσε σήμερα το νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Ο Κιμ την έχει πάρει μαζί του και σε άλλες σημαντικές στρατιωτικές και δημόσιες εκδηλώσεις, τροφοδοτώντας εικασίες ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφια για ηγετική θέση.

🔥BREAKING: Kim Jong Un arrives in Beijing via his armored train for the first time since 2019. Visit coincides with China’s WWII anniversary parade alongside Xi and Putin, signaling closer ties. pic.twitter.com/3YuSmodB1j September 2, 2025

Το τρένο του Κιμ του επιτρέπει να συναντά με ασφάλεια τους ηγέτες

Το βαριά θωρακισμένο τρένο του Κιμ, το οποίο χρησιμοποίησε για τελευταία φορά το 2023 για μια συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με πληροφορίες ταξιδεύει με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 60 χλμ/ώρα, καθιστώντας το ταξίδι του στο Πεκίνο μια διαδρομή που διαρκεί μια ολόκληρη μέρα.

Une «forteresse ambulante» à la James Bond : c’est quoi ce célèbre train blindé que Kim Jong Un utilise pour se rendre en Chine ?

➡️ https://t.co/vwKfHzKkF9 pic.twitter.com/YEwFL3gdJV — Le Parisien (@le_Parisien) September 2, 2025

Ο Κιμ είναι ένας από τους 26 ξένους ηγέτες που προσκλήθηκαν από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην τεράστια στρατιωτική παρέλαση την Τετάρτη, με την οποία γιορτάζεται η 80ή επέτειος από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον αγώνα της Κίνας ενάντια στις επιθετικές ενέργειες της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ο Κιμ πιθανότατα θα σταθεί δίπλα στον Σι και τον Πούτιν στο βήμα της πλατείας Τιενανμέν, δημιουργώντας μια συμβολική εικόνα της αλληλεγγύης των χωρών, γεγονός που θα επιτρέψει στον Κιμ να αλληλεπιδράσει με άλλους ηγέτες του κόσμου, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει περαιτέρω τη διπλωματική του βάση.

China to stage a show of force with grand military parade attended by Putin and Kim Jong Un https://t.co/E8G3unK9Hv — hewhoknows (@Wotan_01) September 2, 2025

Το τρένο είναι κληρονομιά από τον πατέρα του Κιμ

Το τρένο αυτό ήταν το χαρακτηριστικό μέσο μεταφοράς του πατέρα του Κιμ, Κιμ Τζονγκ-ιλ, ο οποίος ήταν γνωστός για την αποστροφή του προς τις πτήσεις και πραγματοποίησε περίπου δώδεκα ταξίδια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της 17χρονης διακυβέρνησής του, σχεδόν όλα στην Κίνα και όλα με τρένο. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ταξίδευε με τρένο όταν πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2011.

Train used by North Korea's Kim Jong Un seen in Beijing, witnesses say https://t.co/nguQBFFv3C https://t.co/nguQBFFv3C — Caleb McMurtrey (@CalebBMcMurtrey) September 2, 2025

Σε μια αναφορά του 2002, ο Ρώσος αξιωματούχος Κωνσταντίν Πουλικόφσκι διηγήθηκε ότι συνόδευσε τον Κιμ Τζονγκ-ιλ σε ένα ταξίδι τριών εβδομάδων στη Μόσχα. Το τρένο μετέφερε κιβώτια με ακριβά γαλλικά κρασιά και οι επιβάτες μπορούσαν να απολαύσουν φρέσκο αστακό και ψητό χοιρινό, είπε.

Kim Jong Un has arrived in Beijing.



It would appear that his young daughter and likely heir apparent Kim Ju Ae is indeed accompanying him.



📷: Xinhua, KCNA https://t.co/OKW2LBVWlm pic.twitter.com/o7HBM0aSjG — Raphael Rashid (@koryodynasty) September 2, 2025

Τα ταξίδια με τρένο ήταν επίσης μέρος της έντονης εστίασης στην ασφάλεια. Ο Κιμ Τζονγκ-ιλ διέθετε αρκετά τρένα με αίθουσες υποδοχής, αίθουσες συνεδριάσεων, εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας και τηλεοράσεις. Για να προστατευθεί από πιθανές επιθέσεις, το τρένο του ταξίδευε σύμφωνα με πληροφορίες μαζί με άλλα δύο τρένα, το ένα προπορευόμενο για να ελέγχει την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής και το άλλο μεταφέροντας πράκτορες ασφαλείας και ακολουθώντας από πίσω, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης της Νότιας Κορέας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 3.251 τραυματίες