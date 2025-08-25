Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

«Αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, ή τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα είχε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας.

Δυσαρέσκεια για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.

«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε ποιες συζητήσεις είχε με τον Νετανιάχου για τη Γάζα και αν συμφωνεί με την έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα.

Είπε: «Είναι μια τρομερή κατάσταση εκεί… αλλά φτάνει σε κορύφωση».

Αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα έχετε ένα αρκετά καλό… οριστικό τέλος. Και είναι δύσκολο να το πούμε αυτό επειδή πολεμούν εδώ και χιλιάδες χρόνια».

Διαβάστε επίσης:

Η Συρία ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ κατέλαβε εδάφη γύρω από το Όρος Ερμών παρά τις συνομιλίες

Δυσαρέσκεια για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ – «Δεν το γνώριζα»

Ηνωμένο Βασίλειο: Τρεις νεκροί κι ένας τραυματίας από την πτώση ελικοπτέρου