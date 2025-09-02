Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

Ο Τραμπ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αν είχε ακούσει φήμες για τον θάνατό του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Αυτές είναι ψευδείς ειδήσεις». «Δεν έκανα τίποτα για δύο μέρες και όλοι άρχισαν να λένε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με μένα. Ο Μπάιντεν δεν έκανε τίποτα για μήνες και κανείς δεν είπε λέξη», ήταν η απάντησή του.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η διοίκηση της Διαστημικής Υπηρεσίας θα μετακινηθεί από το Κολοράντο στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, ένα στρατηγικό βήμα που αναμένεται να φέρει νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμη δήλωσε απόψε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ, στον οποίο εντάσσονται η Κίνα και η Ρωσία.

Το σχόλιο αυτό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς έγινε αφού ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τους ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στην Τιαντζίν.

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας – χωρίς διευκρινίσεις – ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν» είπε.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Τραμπ επανέλαβε πως η ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο θα γίνει, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πότε.

«Δεν θέλω να αναφέρω πότε, αλλά θα γίνει εκεί. Θα γίνει κι αλλού…», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν η κυβέρνησή του θα αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σικάγο αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνοφρουράς.

Μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απειλεί με ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως είναι το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Βαλτιμόρη.

