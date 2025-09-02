Στο Πεκίνο ο «άξονας της αναταραχής»: Ο Σι κάνει επίδειξη δύναμης στην παγκόσμια σκηνή – Με Πούτιν και Κιμ στέλνουν μήνυμα στη Δύση

Στην επίδειξη δύναμης του Σι Τζινπίνγκ με τη… μάζωξη των ηγετών στο Ρωσίας, Βόρειας Κορέας, Ινδίας και Ιράν στο Πεκίνο για τη μεγάλη στρατιωτική παρελαση στην πλατεία Τιεν Αν Μεν, με στόχο να δημιουργηθεί ένας νέος άξονας απέναντι στη Δύση, αναφέρεται σε ανάλυσή του το CNN.

Εδώ και τρεις ημέρες, ο Σι Τζινπίνγκ φιλοξενεί, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες λιμενικές πόλεις της Κίνας, ηγέτες από όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή σε μια προσεκτικά σκηνοθετημένη σύνοδο κορυφής, σχεδιασμένη να αναδείξει το όραμά του για μια νέα παγκόσμια τάξη, γράφει το αμερικανικό δίκτυο.

Τώρα, ο Κινέζος ηγέτης ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια πολύ διαφορετική εικόνα με μια επιδεικτική επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

Την Τετάρτη θα καταλάβει τον κεντρικό άξονα του Πεκίνου – τη Λεωφόρο της Αιώνιας Ειρήνης – για μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, παρουσιάζοντας τα πιο σύγχρονα υπερηχητικά όπλα, πυραύλους με δυνατότητα πυρηνικών, και υποθαλάσσια drones, πλάι σε χιλιάδες στρατιώτες με το χαρακτηριστικό βήμα χήνας.

Το μήνυμα του Σι, μέσα από την πολυήμερη άσκηση συνδυασμού ήπιας και σκληρής ισχύος, είναι ξεκάθαρο: η Κίνα είναι μια δύναμη που θέλει να επανακαθορίσει τους παγκόσμιους κανόνες – και δεν φοβάται να αμφισβητήσει αυτούς της Δύσης.

Ενισχύει το μήνυμα αυτό η λίστα των καλεσμένων του Σι στη συνάντηση: μια ομάδα περισσοτέρων από είκοσι φιλικά προσκείμενων στην Κίνα ηγετών, με επικεφαλής τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιαν.

Αυτό σηματοδοτεί επίσης την πρώτη φορά που οι ηγέτες μιας τετράδας εθνών, για τα οποία Αμερικανοί στρατηγιστές προειδοποιούν ότι συγκλίνουν σε έναν αντι-αμερικανικό «άξονα αναταραχής», θα βρεθούν όλοι μαζί σε μια εκδήλωση.

Για τους δυτικούς ηγέτες που προσπαθούν απεγνωσμένα να εντείνουν την πίεση στον Πούτιν ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι εικόνες αυτές θα είναι ιδιαίτερα έντονες.

Το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Κίνα και η Ρωσία θεωρούνται από ορισμένους στη Δύση ως ένας αναδυόμενος αντι-αμερικανικός άξονας, ακριβώς επειδή η Τεχεράνη και η Πιονγιάνγκ τροφοδοτούν τη Μόσχα με όπλα και –στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας– στρατεύματα, ενώ η Κίνα στηρίζει την πληγείσα από τον πόλεμο οικονομία και βιομηχανία της.

Καθώς ο Σι τους δίνει θέση δίπλα του σε μια συμβολική ημέρα για την Κίνα, δείχνει ότι είναι ο μόνος παγκόσμιος παράγοντας με πραγματική δυνατότητα να πιέσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο – και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα σύμφωνα με τους κανόνες της Δύσης.

Για τον Σι, τον ισχυρότερο και μακροβιότερο ηγέτη της Κίνας εδώ και δεκαετίες, ο συμβολισμός –και ο χρονισμός του– είναι εσκεμμένος.

Υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ αναδιαμορφώνουν τις συμμαχίες τους και προκαλούν οικονομικό πόνο σε χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων φίλων και συμμάχων, με τον παγκόσμιο εμπορικό του πόλεμο. Ο Σι βλέπει μια ευκαιρία να πραγματοποιήσει ίσως την πιο δραματική του επίδειξη πρόκλησης σε έναν κόσμο βασισμένο στους δυτικούς κανόνες και τις ευαισθησίες.

Το μήνυμα του Κινέζου ηγέτη για τη δύναμη του Πεκίνου



Στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες των ηγετών τις τελευταίες ημέρες έδειξαν ισχυρή συντροφικότητα ανάμεσα στους συμμετέχοντες: τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον Πούτιν να συνομιλούν ζωηρά με τον Σι, τον Μόντι να αγκαλιάζει τον Πούτιν, και ηγέτες να σπεύδουν να χαιρετήσουν τον Ρώσο πρόεδρο καθώς περπατούσε δίπλα δίπλα με τον Σι.

China’s president, Xi Jinping, is playing host to over 20 world leaders, including Vladimir Putin and Kim Jong Un. A more surprising addition to the guest list is India’s prime minister, Narendra Modi. Our foreign editor explains how Donald Trump’s chaotic trade war is pushing… pic.twitter.com/fpwr3EvqR8 — The Economist (@TheEconomist) September 2, 2025

Αυτές οι στιγμές είναι ίσως εξίσου ισχυρές με τις επίσημες δηλώσεις, σηματοδοτώντας μια σύγκλιση ηγετών εκτός της Δύσης.

«Αυτό που προσπαθεί να μεταδώσει ο Σι είναι βεβαιότητα για τον ρόλο της Κίνας στις διεθνείς υποθέσεις. Είναι σαφές μήνυμα προς τους λαούς σε όλη την περιοχή ότι η Κίνα έχει αναδειχθεί ως μεγάλη δύναμη και δεν πρόκειται να πάει πουθενά», δήλωσε ο Τζόναθαν Τζιν, κάτοχος της έδρας Michael H. Armacost στις Σπουδές Εξωτερικής Πολιτικής στο Brookings.

«Αν είσαι σύμμαχος ή εταίρος των ΗΠΑ, καθισμένος σε μια πρωτεύουσα κάπου στην περιοχή, και έχεις πραγματικές αμφιβολίες για το αν μπορείς να βασιστείς στις Ηνωμένες Πολιτείες ως εταίρο, τότε αυτό είναι μια δυσάρεστη εικόνα σε “διπλή οθόνη” να παρακολουθείς», πρόσθεσε.

«Τώρα είναι η στιγμή»



Καθ’ όλη τη διάρκεια της λαμπρής τελετουργίας και της διπλωματίας των τελευταίων ημερών, ο Σι έδειξε να γνωρίζει καλά την ευκαιρία που του έχει δώσει η αναστάτωση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Στους λόγους του και στις συναντήσεις του με ηγέτες της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) την Κυριακή και τη Δευτέρα – μια ομάδα ηγετών από τις Μαλδίβες μέχρι τη Μογγολία – ο Σι προέβαλε το μήνυμα ότι ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση ρευστότητας και χάους, και ότι η Κίνα είναι η υπεύθυνη, σταθερή δύναμη που θα τον οδηγήσει στο μέλλον.

«(Πρέπει να) αντιταχθούμε στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, να μπλοκάρουμε την αντιπαράθεση και τις πρακτικές εκφοβισμού», δήλωσε ο Σι τη Δευτέρα σε αίθουσα γεμάτη ηγέτες, χρησιμοποιώντας γλώσσα που αποτελεί εδώ και χρόνια κώδικα της Κίνας για να περιγράψει τη συμπεριφορά των ΗΠΑ. Παράλληλα, υποσχέθηκε εκατοντάδες εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις προς τα κράτη-μέλη της SCO μέσα στο έτος – και ξεκίνησε μια προσπάθεια για μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος.

Το μήνυμα δεν είναι καινούργιο, αλλά το Πεκίνο στοιχηματίζει ότι θα ακουστεί διαφορετικά μετά την απόφαση της υπερδύναμης των ΗΠΑ να διακόψει το τεράστιο δίκτυο ξένης βοήθειας, να επιβάλει επαχθείς δασμούς σε αναπτυσσόμενες χώρες, και να προκαλέσει αμφιβολίες στους συμμάχους και εταίρους της σχετικά με το αν όντως τους στηρίζει.

Όπως το έθεσε ο Κινέζος ηγέτης σε λόγο του αργά τη Δευτέρα: «Οι κανόνες που θέτουν λίγες χώρες δεν πρέπει να επιβάλλονται στους άλλους».

Και ο Σι έχει ήδη δει οφέλη από τη στροφή των ΗΠΑ.



Δεν χρειάζεται να πάει κανείς μακριά από την Ινδία, της οποίας ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εμφανίστηκε να χαμογελά και να γελά καθώς μιλούσε με τον Σι πλάι στον Πούτιν τη Δευτέρα – μια σημαντική ένδειξη θερμότητας από έναν ηγέτη που οι ΗΠΑ εδώ και καιρό επιχειρούν να προσεταιριστούν ως ασιατικό αντίβαρο στην Κίνα.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Ινδία δέχθηκε δασμούς έως και 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, οι μισοί από τους οποίους επιβλήθηκαν ως ποινή για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, που η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου του Πούτιν.

Και ακόμη και για χώρες όπως εκείνες της Νοτιοανατολικής Ασίας, που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν με καχυποψία την αυξανόμενη στρατιωτική δύναμη και την επιθετικότητα της Κίνας όσον αφορά τις εδαφικές της αξιώσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα και την Ταϊβάν, η μεταβαλλόμενη παγκόσμια δυναμική μπορεί να έχει αντίκτυπο, λένε παρατηρητές.

Αν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για να προσελκύσει ηγέτες που επί μακρόν προσπαθούσαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, «η στιγμή είναι τώρα», δήλωσε ο Τσονγκ Τζα Ιαν, αναπληρωτής καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Μια αξιόπιστη εναλλακτική»



Αλλά όσο ο Σι χρησιμοποιεί το άρτια σκηνοθετημένο πρόγραμμά του αυτήν την εβδομάδα για να προβάλει την ηγεσία του σε ένα ευρύ φάσμα εθνών, το αξιοποιεί επίσης για να αντικρούσει τη δυτική κριτική για τους μακροχρόνιους δεσμούς του με εταίρους όπως η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Ιράν – όλοι θεωρούμενοι από τη Δύση ως «παρίες».

Μετά τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, φωνές στην Ουάσιγκτον έχουν προειδοποιήσει για μια αναδυόμενη συνεργασία μεταξύ αυτού που εναλλακτικά αποκαλείται «άξονας αναταραχής» ή «άξονας αυξανόμενων κακόβουλων συμπράξεων» – αν και οι ειδικοί λένε ότι μέχρι τώρα υπήρχαν ελάχιστες ενδείξεις τετραμερούς συντονισμού.

Russian President Vladimir Putin said he was grateful to Chinese President Xi Jinping, his ‘dear friend,’ for the warm welcome he received during his trip to China https://t.co/9RySUlId71 pic.twitter.com/Z4bdNaH2tP — Reuters (@Reuters) September 2, 2025

Τουλάχιστον μέχρι τώρα.

«(Η στρατιωτική παρέλαση της Κίνας) θα είναι η πρώτη φορά που οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, της Βόρειας Κορέας και του Ιράν θα βρίσκονται όλοι παρόντες στον ίδιο χώρο», δήλωσε ο Μπράιαν Χαρτ, ερευνητής στο China Power Project του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS). «Υπήρξαν ελάχιστες ή και καθόλου τετραμερείς επαφές ανάμεσα στις τέσσερις χώρες, οπότε αυτή είναι μια ξεχωριστή στιγμή».

Η Κίνα ήταν προσεκτική ώστε να μην φαίνεται ότι υποστηρίζει ανοιχτά τις επιθετικές ενέργειες αυτών των χωρών – για παράδειγμα, θεωρείται ευρέως ότι έχει στείλει μεγάλες ποσότητες αγαθών διπλής χρήσης αλλά όχι φονικά όπλα στη Ρωσία, όσο αυτή διεξάγει τον πόλεμό της.

Όμως, καθώς ο Σι συγκεντρώνει αυτούς τους παίκτες μαζί, θέλει να δείξει ότι μπορεί να ορίσει τους κανόνες για το ποιοι «πρέπει να θεωρούνται αποδεκτοί από τη διεθνή κοινότητα, ανεξαρτήτως του τι μπορεί να σκέφτεται η δημοκρατική Δύση ή οι ΗΠΑ», σύμφωνα με τον Στιβ Τσανγκ, διευθυντή του SOAS China Institute στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Chinese President Xi Jinping will host his country's largest-ever military parade this week, as he seeks to recast Beijing as the custodian of a post-US international order at a time of deep geopolitical uncertainty https://t.co/gKCSfgsLZp — Reuters (@Reuters) September 2, 2025

Ακόμη κι έτσι, η εικόνα ίσως μοιάζει λιγότερο αιχμηρή με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Τον περασμένο μήνα, φιλοξένησε τον Πούτιν σε μια φαινομενικά φιλική σύνοδο, όπου είπε ότι είχε «πάντα μια φανταστική σχέση» με τον ηγέτη που διεξάγει πόλεμο, και τον υποδέχθηκε προσωπικά στον αεροδιάδρομο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε επίσης μια συνάντηση με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζε Μιουνγκ τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν ένα νέο ραντεβού με τον Κιμ. Και οι δύο κινήσεις θα θεωρούνταν προσπάθειες ειρήνευσης – αλλά είναι γνωστό ότι ο Τραμπ επαινεί αυτούς τους αυταρχικούς ηγέτες.

Όμως, το μήνυμα του Σι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οράματος για τον Κινέζο ηγέτη, που ίσως να μη βρίσκει πιο κατάλληλη στιγμή να σηματοδοτήσει τις συμμαχίες του από την επερχόμενη στρατιωτική παρέλαση, η οποία τιμά την 80ή επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ρόλο της Κίνας στον αγώνα κατά της ιμπεριαλιστικής δύναμης που εξαπέλυσε μια πολύχρονη και βίαιη εισβολή στα εδάφη της.

— 🇮🇷/🇨🇳 YENİ: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü pic.twitter.com/Y1Ig5bqdia — Süleyman Usta (@SuleymanUsta369) September 2, 2025

Όπως και ο Πούτιν, ο Σι αντλεί από εκείνη την ιστορία για να αναδιαμορφώσει μια αφήγηση που παρουσιάζει την Κίνα και τη Ρωσία – που πολέμησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως Σοβιετική Ένωση – ως θεματοφύλακες μιας «μεταπολεμικής» διεθνούς τάξης, διακριτής από αυτήν που θεωρούν κυρίαρχη σήμερα υπό τις ΗΠΑ.

Στα μάτια του Σι και του Πούτιν, μια βασική αιτία για τον πόλεμο στην Ουκρανία σήμερα – ή ακόμη και για την προσπάθεια της Βόρειας Κορέας να αναπτύξει πυρηνικά όπλα – δεν είναι οι επιθετικές ενέργειες αυτών των χωρών, αλλά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αγνόησαν τις «νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας» τους.

Και γενικότερα, η ρητορική τους αποδίδει ευθύνες στις ΗΠΑ και στις συμμαχίες και τα αξιακά συστήματα που εκείνες δημιούργησαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για τις σημερινές παγκόσμιες κρίσεις, τις αντιπαραθέσεις και τις ανισότητες.

Αυτήν την εβδομάδα, ο Σι «υπερασπίζεται χωρίς απολογίες μια μεταπολεμική τάξη πραγμάτων που θεωρεί ότι βρίσκεται υπό επίθεση από δυτικές δυνάμεις αποφασισμένες να εμποδίσουν την άνοδο της Κίνας», δήλωσε ο Τονγκ Ζάο, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace στις ΗΠΑ.

Και καθώς εξετάζει το παγκόσμιο τοπίο και καλεί ηγέτες από κοντά και μακριά στο πλευρό του, πρόσθεσε ο Ζάο, «ο Σι προχωρά σε μια εκστρατεία για να απονομιμοποιήσει την αμερικανική ηγεσία, να αποδυναμώσει τη δυτική συνοχή και να αναδείξει την Κίνα ως μια αξιόπιστη εναλλακτική».

Διαβάστε επίσης:

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς