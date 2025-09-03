ΗΠΑ: Παιδιά από 5 ετών θα παρακολουθήσουν μάθημα ασφάλειας στα πυροβόλα όπλα από φέτος στο Τενεσί

Από την πρώτη μέρα του σχολείου, από την ηλικία των 5 ετών, οι αμερικανοί μαθητές επωφελούνται από μια νέα εκπαιδευτική ενότητα που προσελκύει την προσοχή:

Ενα μάθημα για την ασφάλεια στα πυροβόλα όπλα, το οποίο η πολιτεία του Τενεσί (στα νοτιοανατολικά) είναι η πρώτη που εισάγει.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος στα σχολεία αυτής της πολιτείας με πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών ενός νόμου που ψηφίστηκε το 2024 από τους τοπικούς βουλευτές, αναφέρει το AFP.

Σύμφωνα με έναν παιδαγωγικό οδηγό του υπουργείου Παιδείας του Τενεσί, τα μικρότερα παιδιά, ηλικίας μεταξύ 5 και 8 ετών, θα πρέπει, για παράδειγμα, να μάθουν να «διακρίνουν μεταξύ πραγματικών πυροβόλων όπλων και παιχνιδιών» ή να «επιδεικνύουν υπεύθυνη συμπεριφορά με πυροβόλα όπλα».

Εκτός από τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, τα παιδιά πρέπει επίσης να μάθουν ποια είναι η σκανδάλη, και η κάννη αυτού του τύπου όπλου.

Υποχρεωτικό και ετήσιο μέχρι το τέλος του λυκείου, αυτό το νέο μάθημα έχει ως στόχο να αποτελέσει απάντηση στη βία με όπλα σε μια χώρα που διχάζεται μεταξύ της επαναλαμβανόμενης μάστιγας του εγκλήματος και της βαθιάς προσκόλλησης σε αυτά τα όπλα.

Το Τενεσί ήταν η πρώτη αμερικανική πολιτεία που υιοθέτησε τέτοια νομοθεσία. Δύο άλλες πολιτείες, η Γιούτα και το Αρκάνσας, έχουν έκτοτε ψηφίσει παρόμοια κείμενα.

Το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας δεν περιλαμβάνει λεπτομερές παιδαγωγικό περιεχόμενο και δεν παρέχει καθοδήγηση σχετικά με συγκεκριμένους πόρους, ούτε καθορίζει τη διάρκεια που απαιτείται για αυτό το μάθημα.

Ωστόσο, ορίζει ότι το μάθημα «δεν πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών ή πραγματικών πυροβολισμών, ούτε την παρουσία τους» και πρέπει να «είναι πολιτικά ουδέτερο».

Οι σχολικές αρχές είναι ελεύθερες να απευθύνονται σε πράκτορες των δυνάμεων ασφαλείας ή σε ειδικούς δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές, τα πυροβόλα όπλα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου μεταξύ παιδιών και εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετά χρόνια.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, δύο παιδιά σκοτώθηκαν και δεκατέσσερα άλλα τραυματίστηκαν όταν ένας βαριά οπλισμένος ένοπλος άνοιξε πυρ σε μια εκκλησία στη Μινεάπολη, δίπλα σε ένα καθολικό σχολείο, δύο ημέρες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Με περισσότερα όπλα σε κυκλοφορία από ό,τι ανθρώπους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το υψηλότερο ποσοστό θανάτων που σχετίζονται με όπλα από οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Χαβάη: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα – Εντυπωσιακές εικόνες

Ζαχάροβα: Ουκρανία και Δύση φταίνε που δεν τερματίζεται ο πόλεμος

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του – «Fake news» (video)