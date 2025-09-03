search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 16:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 15:38

«Σκασμένη» η Κάγια Κάλας με την παρέλαση που ενώνει Πούτιν, Σι και Κιμ απέναντι στη Δύση

03.09.2025 15:38
kaja_kallas_new_123

Η συνάντηση του Προέδρου της Κίνας με τους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο, αποτελεί «άμεση πρόκληση για τη διεθνή τάξη», δήλωσε σήμερα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενη στη συνάντηση του Προέδρου Σι, με τους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Β. Κορέας στο Πεκίνο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας είπε ότι αυτό που βλέπουμε είναι «μια αυταρχική συμμαχία να αναζητά ταχεία διαδικασία προς μια νέα τάξη πραγμάτων» , κάτι το οποίο «δεν αποτελεί απλώς μια αντιδυτική οπτική, αλλά μια πρόκληση για τη διεθνή τάξη που χτίστηκε πάνω σε κανόνες». Η Κ. Κάλας δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η Κίνα έχει στηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σημειώνοντας πως όλα αυτά είναι μια νέα πραγματικότητα που η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Ειδικότερα για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η Κ. Κάλας ανέφερε ότι «η Ρωσία δεν επιθυμεί πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», τονίζοντας ότι για την Ευρώπη αυτό σημαίνει περισσότερη στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική στήριξη για το Κίεβο. Δήλωσε, επίσης, ότι σε περίπτωση εκεχειρίας, «μια ισχυρή στρατιωτικά Ουκρανία είναι η πιο ισχυρή εγγύηση ασφαλείας».

Διαβάστε επίσης:

Κιμ Τζου Ε: Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν που θεωρείται πιθανή διάδοχός του

Γαλλία: Το υπουργείο Υγείας ζητά από τα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για την περίθαλψη στρατιωτών σε περίπτωση πολέμου

ΗΠΑ: Παιδιά από 5 ετών θα παρακολουθήσουν μάθημα ασφάλειας στα πυροβόλα όπλα από φέτος στο Τενεσί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
online-betting_0309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών «ξέπλεναν» μεγάλα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Ελέγχονται 200 άτομα

limeniko tourkoi psarades – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες: «Ήταν σε διεθνή ύδατα» – Ψάρευαν στα δικά μας ύδατα, καταγγέλλει ο πρόεδρος των Αλιέων

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

opla viber kriti 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Μέσω Viber οι συνομιλίες για αγοραπωλησίες όπλων – Η «ταρίφα» για πιστόλια και καλάσνικοφ

eof_0509_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Ανακαλείται φάρμακο για τις ουρολοιμώξεις λόγω συνταγογράφησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

PANOS_KAMMENOS_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 16:34
online-betting_0309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών «ξέπλεναν» μεγάλα ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών – Ελέγχονται 200 άτομα

limeniko tourkoi psarades – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για το περιστατικό με τους Τούρκους ψαράδες: «Ήταν σε διεθνή ύδατα» – Ψάρευαν στα δικά μας ύδατα, καταγγέλλει ο πρόεδρος των Αλιέων

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

1 / 3