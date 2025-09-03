Επίδειξη δύναμης από την Κίνα στη στρατιωτική της παρέλαση: Το μήνυμα Τραμπ και η συμμαχία Σι, Πούτιν και Κιμ (Video)

Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο κατά την επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με παρόντες πολλούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Με πάνω από 10.000 στρατιώτες και εκατοντάδες προηγμένα όπλα, η παρέλαση αποκάλυψε την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας υπό την πίεση του Σι να εκσυγχρονίσει τον μεγαλύτερο μόνιμο στρατό στον κόσμο .

WATCH: Tens of thousands of people crowded the streets of Hanoi as Vietnam marks 80 years of independence with its largest military parade in decades https://t.co/onZoKDHuZN pic.twitter.com/IqHCK8KPmC September 2, 2025

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας πλαισίωσαν τον Σι στην αρχή και περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί σε μια προκλητική για την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ παγκόσμια τάξη.

Special coverage of China holds a grand gathering and military parade in Beijing to mark the 80th anniversary of the victory of the Chinese People's War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. #VDay pic.twitter.com/yoWtm0tEyd September 3, 2025

Το μήνυμα Τραμπ στους Σι, Πούτιν και Κιμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ που δεν ήταν ανάμεσα στους ηγέτες που έδωσαν το παρών στην κινεζική παρέλαση κατηγόρησε τους Σι, Πούτιν και Κιμ ότι συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη το βράδυ και αμφισβήτησε εάν η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εκδήλωση θα ανέφερε τον ρόλο των ΗΠΑ στην παροχή βοήθειας στην Κίνα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν ο Πρόεδρος Σι της Κίνας θα αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και το «αίμα» που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν στην Κίνα για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα», έγραψε ο Τραμπ.

Donald Trump Truth Social Post 09:15 PM EST 09/02/25



The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and “blood” that The United States of America gave to China in order to help it to secure its FREEDOM from a… — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 3, 2025

«Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην προσπάθεια της Κίνας για Νίκη και Δόξα. Ελπίζω να τιμηθούν και να μείνουν στη μνήμη τους για την ανδρεία και τη θυσία τους», συνέχισε. «Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή ημέρα εορτασμού. Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

Μήνυμα Μακρόν σε Νετανιάχου: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Η ICE αποκτά πρόσβαση σε ισραηλινό spyware που μπορεί να χακάρει τηλέφωνα και κρυπτογραφημένες εφαρμογές