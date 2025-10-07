Ο μελλοντικός πρόεδρος, o μηχανικός και ο πιο επικίνδυνος κρατούμενος: Τα 6 υψηλόβαθμα στελέχη που η Χαμάς θέλει να απελευθερώσει το Ισραήλ

Σε εξέλιξη είναι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της συμφωνίας 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στο πρώτο στάδιο το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές. Σε αντάλλαγμα η Χαμάς θα απελευθερώσει 22 ομήρους που είναι εν ζωή και θα επιστρέψει τις σορούς άλλων 25 που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς πιέζει για την απελευθέρωση ορισμένων ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος, που είναι έγκλειστοι στις ισραηλινές φυλακές εδώ και δεκαετίες.

Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο μελλοντικός πρόεδρος

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Μαρουάν Μπαργκούτι, ανώτερος ηγέτης της Φατάχ γνωστός και ως ο «Παλαιστίνιος Μαντέλα».

Ο Μπαργκούτι ξεκίνησε την πολιτική του δράση σε ηλικία 15 ετών με το κίνημα της Φατάχ του Γιάσερ Αραφάτ και εξελέγη μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου το 1996. Συνελήφθη το 2002 κατά τη διάρκεια της ισραηλινής «Επιχείρησης Αμυντικό Ασπίδα» και εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης και 40 ετών για επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο Ισραηλινών.

Ο Μπαργκούτι αρνήθηκε να αναγνωρίσει την εξουσία του ισραηλινού δικαστηρίου και δήλωσε πως δεν επιθυμεί να έχει νομική εκπροσώπηση. Εξέφρασε τη στήριξη του στην ένοπλη επίθεση αλλά την αντίθεση του στις δολοφονίες αμάχων.

Ο Μπαργκούτι ήταν ένας από τους συντάκτες του Εγγράφου των Παλαιστινίων Κρατουμένων ( 2006), που αναγνωρίζει το κράτος Ισραήλ και φέρει, μεταξύ άλλων τις υπογραφές στελεχών της Φατάχ, της Χαμάς, της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Θεωρείται από πολλούς Παλαιστινίους πιθανότερος μελλοντικός πρόεδρος.

Αμπντουλάχ Μπαργκούτι: Ο μηχανικός της Χαμάς

Ο Αμπντουλάχ Μπαργκούτι, ξάδελφος του Μαρουάν Μπαργκούτι, είναι ευρέως γνωστός ως «ο μηχανικός της Χαμάς».

Ειδικός στα εκρηκτικά, καταδικάστηκε για την οργάνωση πολλαπλών βομβιστικών επιθέσεων στο Ισραήλ και εκτίει 67 ποινές ισόβιας κάθειρξης – τη μεγαλύτερη η ποινή που έχει επιβάλει ποτέ ισραηλινό δικαστήριο.

Ο Αμπντουλάχ κατηγορείται για την οργάνωση αρκετών επιθέσεων υψηλού προφίλ, όπως η βομβιστική επίθεση στο εστιατόριο Sbarro στην Ιερουσαλήμ το 2001, η έκρηξη στο Cafe Moment το 2002 και η βομβιστική επίθεση στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, οι οποίες συνολικά στοίχισαν τη ζωή σε 66 Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και πέντε Αμερικανούς.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τον περιγράφουν ως τον κορυφαίο κατασκευαστή βομβών της Χαμάς μετά τον Γιαχιά Αγιάς, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996.

Ιμπραήμ Χαμέντ: Ο «πιο επικίνδυνος κρατούμενος»

Το Ισραήλ θεωρεί τον Ιμπραήμ Χαμέντ έναν από τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους του. Συνελήφθη το 2006, ήταν ηγέτης του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα. Καταδικάστηκε για την οργάνωση επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή σε 46 Ισραηλινούς και εκτίει 54 ποινές ισόβιας κάθειρξης. Ο Χαμέντ είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών και μεταπτυχιακού διπλώματος διεθνών σχέσεων από το Πανεπιστήμιο Μπιρζέιτ. Κατά τη διάρκεια της φυλακισης του, έχει συγγράψει μελέτες για την ιστορία του παλαιστινιακού αγώνα. Έχει περάσει οκτώ χρόνια σε απομόνωση, εκ των οποίων τα επτά συνεχόμενα.

Αχμάντ Σαάντατ: Γενικός Γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης

Ο Αχμάντ Σαάντατ ήταν Γενικός Γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP).

Συνελήφθη το 2006 κατόπιν επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα. Καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για την ηγεσία της οργάνωσης που ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Ισραηλινού Υπουργού Τουρισμού Ρεχάβαμ Ζέεβι το 2001.

Ο Σαάντατ, που σήμερα είναι 70 ετών, έχει φυλακιστεί πολλές φορές από το 1976 και έχει περάσει μεγάλα διαστήματα σε απομόνωση. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Η ηχώ των αλυσίδων», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς την πολιτική του Ισραήλ για την απομόνωση των κρατουμένων. Είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς τεσσάρων εγγονών.

Αμπάς αλ-Σαΐντ και Χασάν Σαλάμ

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης ο Αμπάς αλ-Σαΐντ, ο οποίος καταδικάστηκε για τη βομβιστική επίθεση στο Park Hotel της Νετάνια το 2002, μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις της Δεύτερης Ιντιφάντα, και ο Χασάν Σαλάμε, ανώτερος διοικητής του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, ο οποίος εκτίει 46 ποινές ισόβιας κάθειρξης.

