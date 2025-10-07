Στον Λευκό Οίκο ο Κάρνεϊ για δασμούς και χρυσό θόλο: «Θα φύγουν ευχαριστημένοι», λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πολύ φιλικός σήμερα προς τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις δύσκολες εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς ωστόσο να προσφέρει συγκεκριμένες παραχωρήσεις.

«Μου αρέσει από την αρχή και έχουμε μια καλή σχέση. Βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη εμπορική διένεξη, όμως πιθανόν θα το διευθετήσουμε αυτό…ξέρετε νιώθουμε μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο.

«Θα φύγουν ευχαριστημένοι», υπόσχεται ο Τραμπ

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να συμπεριφερθεί δίκαια στον Καναδά στις συνομιλίες για τους δασμούς σε βάρος καναδικών προϊόντων. «Νομίζω πως θα φύγουν πολύ ευχαριστημένοι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Καναδά. «Θα φερθούμε δίκαια στους ανθρώπους. Θα φερθούμε δίκαια ειδικά προς τον Καναδά».

Αν και επαίνεσε τον καλεσμένο του, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης δεν μπόρεσε παρά να αστειευτεί εκ νέου για μια «συγχώνευση» μεταξύ των δύο χωρών, ένα σενάριο το οποίο έχει επανειλημμένως αναφέρει και που ο Μαρκ Κάρνεϊ απορρίπτει κατηγορηματικά.

«Θα πετύχουμε την καλή συμφωνία» για τον Καναδά, δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός, την ώρα που ο εμπορικός πόλεμος που διεξάγει η διοίκηση Τραμπ διατάραξε βαθιά τις διμερείς σχέσεις και αποδυνάμωσε την καναδική οικονομία.

«Έβαλα κόκκινο για εσάς», αστειεύτηκε ο Κάρνεϊ

Όπως οι περισσότεροι ξένοι ηγέτες που γίνονται δεκτοί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαρκ Κάρνεϊ κατέβαλε κάθε προσπάθεια να του φτιάξει τη διάθεση. Και αυτό από την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, για τη δεύτερη επίσκεψή του μετά την εκλογή του την άνοιξη.

«Φοράω κόκκινο για εσάς», αστειεύτηκε ο Καναδός ηγέτης, που φορούσε μια κόκκινη γραβάτα, ενώ έσφιγγε το χέρι του Αμερικανού προέδρου, του οποίου είναι το χαρακτηριστικό χρώμα του.

Χρυσός Θόλος

Χαρακτήρισε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ «μετασχηματιστικό πρόεδρο» και εξήρε τις διαμεσολαβητικές προσπάθειές του σε διάφορες συρράξεις, ένα αγαπημένο θέμα του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε επιπλέον πως οι σημερινές συνομιλίες θα αφορούν επίσης την αμερικανική αντιπυραυλική ασπίδα, τον Χρυσό Θόλο. Την περασμένη εβδομάδα, είχε πει πως εάν ο Καναδάς γινόταν η 51η αμερικανική πολιτεία, θα «αποκτούσε δωρεάν» αυτήν την προστασία.

Αντιθέτως με άλλους μεγάλους συμμάχους των ΗΠΑ, ο Καναδάς δεν έχει προς το παρόν συνάψει μια καθολική εμπορική συμφωνία με τη γειτονική του χώρα και κύριο οικονομικό του εταίρο. Το διακύβευμα είναι μεγάλο για τη χώρα, της οποίας το 75% των εξαγωγών καταλήγουν προς τον νότιο γείτονά της, ενώ είδε το ΑΕΠ της να μειώνεται κατά περίπου 1,5% το δεύτερο τρίμηνο.

Απέναντι του, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να είναι σε θέση ισχύος. Επέβαλε ήδη δασμούς στους καναδικούς τομείς της οικοδομικής ξυλείας, του αλουμινίου, του χάλυβα και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Προσέθεσε χθες τα βαρέα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ, με δασμούς ύψους 25% από την 1η Νοεμβρίου.

Ένας Καναδός κυβερνητικός αξιωματούχος και αναλυτές υποβάθμισαν τις πιθανότητες μιας επικείμενης εμπορικής συμφωνίας με τον Τραμπ και είπαν πως το γεγονός ότι συζητήσεις συνεχίζονται θα έπρεπε να θεωρούνται μια επιτυχία για τον Κάρνεϊ. Ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης επισκέφθηκε τελευταία φορά το Οβάλ Γραφείο τον Μάιο, όταν και ευθέως είπε στον Τραμπ ότι ο Καναδάς δεν θα βγει ποτέ προς πώληση ως απάντηση στις συνεχείς απειλές του Αμερικανού προέδρου να αγοράσει ή να προσαρτήσει τον Καναδά. Έκτοτε, ο Μαρκ Κάρνεϊ προέβη σε σειρά παραχωρήσεων στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας του, μεταξύ άλλων να ακυρώσει ορισμένους δασμούς ως αντίμετρα και να αποσύρει έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε βάρος αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

