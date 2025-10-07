Νίκησε ο Πάνος Ρούτσι: Σταματάει την απεργία πείνας – Δεκτά τα αιτήματά του

Σταματάει μετά από 23 ημέρες την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, καθώς όλα του τα αιτήματα έγιναν δεκτά, καθώς ζητούσε να γίνει εκταφή του γιου του Ντένις και παράλληλα να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις.

Ο Πάνος Ρούτσι και η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου, προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης σε δηλώσεις.

Η κα Κωνσταντοπούλου, ξεκίνησε τις δηλώσεις της λέγοντας: «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του αλλά και όλης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς.

Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν τα τριών χιλιάδων σελίδων έγγραφα που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγος θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή του στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αιτία θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλήψεις πραγματογνώμων και ιατροδικαστών και πλέον όλα είναι ανοιχτά».

«Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου, που τον στήριξε και τον στηρίζει όλη η κοινωνία, μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με παρά πολύ σκοτεινές διεργασίες να κλέψουν την αλήθεια», πρόσθεσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, τόνισε ότι «ο αγώνας του Πάνου… μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με πάρα πολύ σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια», επισημαίνοντας ότι «αξίζει ευγνωμοσύνη στον Πάνο Ρούτσι που έδειξε με τη στάση του, με την αυταπάρνηση, το πείσμα και την καρτερία του, 23 ημέρες, εδώ για το παιδί του… πως θα μπορέσει να το δικαιώσει». «Υποχρέωσε όλους αυτούς τους εκπροσώπους της εξουσίας, όλους αυτούς που λέγανε δε γίνεται, όλους αυτούς που λέγανε δεν έχετε αίτημα, δεν ξέρετε τι ζητάτε, τους υποχρέωσε να γίνουν», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προανήγγειλε ότι θα «ακολουθήσουν μια σειρά από ενέργειες που αποτελούν και την συνέχιση του αγώνα του Πάνου και όλων των οικογενειών…».

Όπως εξήγησε, αυτά που θα ακολουθήσουν «είναι ότι ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει εσπευσμένα η Εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις. Θα ακολουθήσει μια σειρά από επίσημες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων. Τον διορισμό αυτό, όλες οι οικογένειες με πρώτη την οικογένεια του Πάνου, θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους για τον διορισμό, πραγματογνωμόνων και ειδικών από το εξωτερικό, από διεθνή εργαστήρια προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη διαδικασία και βεβαίως όλες οι οικογένειες θα μπορούν με βάση και την παραγγελία και να διορίσουν τεχνικούς συμβούλους και να παρακολουθούν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή με παρατηρήσεις και τεκμηρίωση κάθε βήμα για την αποκάλυψη της αλήθειας», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια, ο κ. Ρούτσι ανακοίνωσε πως σταματά την απεργία πείνας. «Η απεργία πείνας σταματά σήμερα» είπε ο Πάνος Ρούτσι, και ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα του.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που ήταν δίπλα μου αυτές τις μέρες. Η συμπαράσταση και αυτή η αγάπη που μου έδωσαν και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, μαζί πάντα. Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Βασίλη, την Ντίνα (σ.σ. αναφέρεται στους αλληλέγγυους απεργούς πείνας), τον κόσμο που είναι κάθε βράδυ εδώ πέρα. Είναι ένας κοινός αγώνας και συνεχίζουμε μέχρι τέλους παιδιά», δήλωσε.

«Αύριο 6:30 εδώ να μπορούμε να χαρούμε έστω και λίγο για τη μεγάλη νίκη», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι αναφερόμενος στο κάλεσμα για συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος αύριο Τετάρτη στις 18:30.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, είχε ξεκινήσει την απεργία ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του, ώστε να γίνουν νέες εξετάσεις DNA και τοξικολογικές υπό την παρουσία ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων.

«Ζητώ πλήρη διαφάνεια – να γίνουν όλες οι εξετάσεις, να συμμετέχουν και οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι», είχε δηλώσει νωρίτερα, τονίζοντας ότι βιώνει τις μέρες αυτές «με πόνο και κούραση, αλλά με υπομονή και επιμονή».

