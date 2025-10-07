Άγιος Στέφανος: Συνελήφθη ο σύντροφος της πρώην συζύγου του 38χρονου – Πήγε και διέφυγε με ταξί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφος της πρώην συζύγου του 38χρονου, που τον πυροβόλησαν έξω από το σπίτι του στον Άγιο Στέφανο.
Ο δράστης πήγε με ταξί στο σπίτι του θύματος και διέφυγε με αυτό. Αφού πυροβόλησε τον 38χρονο, κατευθύνθηκε με γοργό βηματισμό στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Σολωμού, όπου τον περίμενε το ταξί.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το ταξί. Ο οδηγός κατέθεσε ότι παρέλαβε τον 29χρονο από το σταθμό των ΚΤΕΛ στον Κηφισό και τον μετέφερε στη Δροσιά. Μόλις έφτασαν εκεί του ζήτησε να τον περιμένει για να τακτοποιήσει κάποιες υποχρεώσεις. Επιστρέφοντας του είπε να τον πάει στα ΚΤΕΛ.
Αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Διονύσου μετέβησαν χθες στη Ζάκυνθο και πέρασαν χειροπέδες στον 29χρονο, ο οποίος είναι σεφ και εργάζεται στο νησί. Ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του στην απόπειρα δολοφονίας. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
