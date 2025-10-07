Τέμπη – Ασλανίδης: 30 μήνες ήταν όλα καλά με τους ιατροδικαστές – Τα υπολείμματα των παιδιών τα μαζεύανε πυροσβέστες

Την οργή των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για το γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν 30 μήνες για να εγκριθεί το αίτημά τους για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς των ανθρώπων τους αποτύπωσε με δηλώσεις του ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχασε το γιο του στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Π. Ασλανίδης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «πληροφορηθήκαμε από την Εισαγγελία Λάρισας ότι ανασύρουν τις μηνύσεις που κάναμε στους Ιατροδικαστές και “πατήσαν” εκεί. 30 μήνες ήταν όλα καλά με τους ιατροδικαστές. Εγώ είχα κάνει δύο αιτήματα, μου ανέφεραν ότι οι ιατροδικαστές κάναν το έργο τους σωστά και τώρα ξαφνικά, βλέποντας τον Πάνο (σ.σ. Ρούτσι) 22η μέρα εδώ πέρα να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, μάλλον αποφασίσανε να δώσουν το αίτημα που έχει ο Πάνος».

Μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ενώ αποκάλυψε ότι αρχικά προσπάθησε να τον αποτρέψει. «Ο Πάνος, του είχα πει όταν ήρθε την πρώτη μέρα να μην το κάνει, γιατί έχει πολλά θέματα με την υγεία του και δεν άξιζε να δώσει τη ζωή του. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η θυσία που πήγε να κάνει, τους κέρδισε. Έφερε τα πάνω-κάτω», τόνισε.

«Η κατάσταση, δυστυχώς, έφτασε 30 μήνες για να γίνει το αυτονόητο, αυτό που δεν κάναν από την πρώτη μέρα οι ιατροδικαστές. Ενώ είχαν διαβιβαστικό να πάνε στον τόπο του εγκλήματος, δεν πήγανε ποτέ. Τα υπολείμματα των παιδιών τα μαζεύανε πυροσβέστες σε σακούλες και τα πηγαίναν στη Λάρισα και γινόταν διαλογή», συνεχισε, ενώ έκανε υπενθύμισε τις ανακαλύψεις υπολειμμάτων σε διάφορα σημεία, πολύ καιρό μετά το δυστύχημα, που κατέστησαν την εκταφή αναγκαία.

«Βρήκαμε τα υπολείμματα των παιδιών, οστά, στο Κουλούρι, στα καμμένα βαγόνια, και σε ένα οικόπεδο που ανακάλυψαν οι γονείς αδήλωτο στα Πηγάδια. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, συν ότι δεν υπήρχε εξήγηση για την έκρηξη και τη φωτιά, ξεκίνησα από πέρυσι τα αιτήματα για την εκταφή, για να διαπιστώσω αν είναι ο γιος μου πρώτα και δεύτερον να βρω την αιτία θανάτου», είπε.

Διαβάστε επίσης

Λαμία: Συνελήφθη ο ανήλικος που αυνανιζόταν σε αστικό λεωφορείο – Έκλεψε χρήματα από βενζινάδικο

Η Κωνσταντοπούλου θα κάνει κοινές δηλώσεις με τον Πάνο Ρούτσι στις 20:00: «Να σταματήσουν τα παιχνίδια με την εκταφή»

Αττικό νοσοκομείο: Διατάχθηκε ΕΔΕ για την χορήγηση λάθος φαρμάκου σε ασθενή που υπέστη αλλεργικό σοκ