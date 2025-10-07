Η Κωνσταντοπούλου θα κάνει κοινές δηλώσεις με τον Πάνο Ρούτσι στις 20:00: «Να σταματήσουν τα παιχνίδια με την εκταφή»

Κρατώντας ένα πακέτο εκατοντάδων σελίδων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε στους δημοσιογράφους πως έχει στη κατοχή της την ποινική δικογραφία από την εισαγγελία Λάρισας για την τραγωδία στα Τέμπη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που εκπροσωπεί τον Πάνο Ρούτσι, ανέφερε πως χρειάστηκε να πάει στις 5 το πρωί να παραλάβει την δικογραφία από την εισαγγελία Λάρισας η οποία μέχρι τώρα αρνούνταν να δώσει και στις 20:00 θα κάνει «κοινές δηλώσεις» με τον Πάνο Ρούτσι και το ζήτημα της εκταφής του παιδιού του, θέμα για το οποίο η Κωνσταντοπούλου αναφέρει ότι ορισμένοι «εξακολουθούν να βάζουν εμπόδια».

«Έχω την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από αγώνα του Πάνου Ρούτσι και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η εισαγγελία Λάρισας και ο ανακριτής είχαν καταχωνιάσει αι έλεγαν ότι δε χρειάζεται να διερευνηθούν. Τα έγγραφα ανασύρθηκαν χθες και τα πήραμε στις 05:10 το πρωί. Ηδη μαθαίνουμε για νέες παραγγελίες της εισαγγελίας Λάρισας και ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι, έναν πατέρα απεργό πείνας που αγωνίζεται για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του» είπε και πρόσθεσε:

«Στις 20:00 θα κάνουμε δηλώσεις με τον Πάνο Ρούτσι κι ελπίζω μέχρι εκείνη την ώρα, εκείνοι που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων με τις παραγγελίες και τις δικογραφίες, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, οτι διατάχθηκε σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να το σταματήσουν, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί.

