Ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθαρίζει για Μπισμπίκη: «Δεν έχω καλέσει κανέναν ηθοποιό» (Video)

Την απεργία πείνας για 23η ημέρα συνεχίζει ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξολογικές, με την οικογένεια Ρούτσι να εκφράζει με επίσημη ανακοίνωση ανοιχτά την αμφισβήτησή της για την εγκυρότητα της άδειας εκταφής, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει λάβει κανένα επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη σχετική έγκριση.

Μιλώντας στην κάμερα του Πρωινού, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι συνεχίζει τον αγώνα του μέχρι να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημά του, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές νιώθει τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν, ωστόσο, ο γιος του -που πάντα νιώθει δίπλα του- είναι εκείνος που του δίνει δύναμη να συνεχίσει μέχρι το τέλος.

«Υπάρχει πολλή κούραση, πολλή εξάντληση, νιώθω ότι καταρρέω, πάω και ξαπλώνω μέσα στη σκηνή, εντάξει αντέχω ακόμα. Θα πάω μέχρι τέλους, δεν υπάρχει επιστροφή, δεν θα σταματήσω μέχρι το αίτημά μου να γίνει δεκτό. Είχε έρθει σε τέτοιο αδιέξοδο που δεν είχα τι άλλο να κάνω. Πήρα την απόφαση χωρίς να το ξέρει κανείς ούτε η οικογένειά μου. Ξέρουν και εκείνοι ότι θα έκανα τα πάντα και με καταλαβαίνουν και με υποστηρίζουν. Όσο αναπνέω, θα κάνω τα πάντα. Συνέχεια μιλάμε και μου δίνει τόση δύναμη που προχωράω και δεν φοβάμαι τίποτα γιατί τον έχω δίπλα μου πάντα. Με καθοδηγεί. Και μόνο που ακούω ψιθυριστά στο αυτί μου “μπαμπά εδώ είμαι”, δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα στον αγώνα μου. Ο άλλος μου γιος μου λέει να προσέχω γιατί “σε χρειάζομαι κι εγώ, μπαμπά” μου λέει» είπε ο Πάνος Ρούτσι, ενώ ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει κάλεσμα σε κανέναν ηθοποιό.

«Δεν έχω κάνει κάλεσμα σε κανέναν ηθοποιό»

«Δεν έχω κάνει κάλεσμα σε κανέναν ηθοποιό, όποιος έρχεται, έρχεται για συμπαράσταση και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, έρχονται κάθε μέρα, κάθε βράδυ, δεν θέλουν δημοσιότητα, δεν θέλουν τίποτα, απλά για συμπαράσταση. Το ίδιο και οι πολιτικοί. Έχει έρθει σχεδόν όλη η αντιπολίτευση» τόνισε, διαψεύδοντας στην ουσία τον Βασίλη Μπισμπίκη που πρόσφατα είχε υποστηρίξει ότι επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι έπειτα από δικό του κάλεσμα.

Μπισμπίκης: «Κάλεσαν εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

«Θα μπορούσα να το κάνω σε δεύτερο χρόνο, αλλά τώρα με κάλεσαν να το κάνω. Κάλεσαν και τη Δέσποινα αλλά είναι στη Θεσσαλονίκη» είχε δηλώσει -μεταξύ άλλων- ο ηθοποιός, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, λίγα 24ωρα μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη, όπου αφού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα, εγκαταλείποντας κατόπιν το σημείο.

Σημειώνεται πως χθες έγινε δεκτό και το δεύτερο αίτημα της οικογένειας Ρούτσι, δηλαδή η εκταφή να γίνει προκειμένου να ελεγχθεί και η αιτία θανάτου του παιδιού τους μέσω τοξικολογικών και βιοχημικών, ενώ από την προηγούμενη βδομάδα είχε ικανοποιηθεί, με εισαγγελική παραγγελία το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή των λειψάνων του παιδιού του, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA και ταυτοποίηση της σορού του.

