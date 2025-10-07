search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 10:01

«Συναγερμός» από τον ΕΟΦ για επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής (Photo)

07.10.2025 10:01
EOF2
Eurokinissi

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος FAT KILLER capsules. Το ανωτέρω σκεύασμα προωθείται ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι πιθανόν να έχει διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και φαινολοφθαλεΐνη (phenolophthalein) οι οποίες δεν αναγράφονται στην επισήμανσή του και η παρουσία των οποίων το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο, καθιστώντας τη χρήση του δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και ανακλήθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων με αυτή τη δραστική, ενώ η φαινολοφθαλεΐνη είναι γνωστή για την καθαρτική της δράση. Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.

Διαβάστε επίσης

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Μπροστά στο φονικό ο ανιψιός του επιχειρηματία – Άφαντος ο δράστης, πώς διέφυγε

Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή όπλων και ναρκωτικών σε νυχτερινό κέντρο της Αττικής

Τζίνα Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
guilfoyle-hegseth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχεται η Γκιλφόιλ με… αέρα Τραμπ

helicopter_sacramento_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πτώση ελικοπτέρου στο Σακραμέντο – Σοκαριστικά ντοκουμέντα από το ατύχημα (Video)

macron-panagia-parision
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό πίεση ο Μακρόν: Εκλογές εντός 40 ημερών αν δεν πείσει την αντιπολίτευση ο Λεκορνί για τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ

despoina-vandi-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: «Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα» είπε από τη σκηνή (Video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και πήγαν να ελέγξουν… αστυνομικό – Τρεις συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:55
guilfoyle-hegseth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχεται η Γκιλφόιλ με… αέρα Τραμπ

helicopter_sacramento_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πτώση ελικοπτέρου στο Σακραμέντο – Σοκαριστικά ντοκουμέντα από το ατύχημα (Video)

macron-panagia-parision
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό πίεση ο Μακρόν: Εκλογές εντός 40 ημερών αν δεν πείσει την αντιπολίτευση ο Λεκορνί για τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ

1 / 3