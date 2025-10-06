search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 09:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 19:13

Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή όπλων και ναρκωτικών σε νυχτερινό κέντρο της Αττικής

06.10.2025 19:13
astinomia-new

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε περιοχή της Αττικής, έναν άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνταν από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε κατά την έξοδό του από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και σε σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

  • πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα που περιείχε 5 φυσίγγια,
  • πλαστική συσκευασία με ναρκωτική ουσία, πιθανόν κοκαΐνη, μικτού βάρους 4,66 γραμμαρίων,
  • αυτοσχέδια συσκευασία από αλουμινόχαρτο με ναρκωτική ουσία, πιθανόν κοκαΐνη, μικτού βάρους 0,64 γραμμαρίων,
  • αυτοσχέδια συσκευασία κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών και
  • κινητό τηλέφωνο.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή, καθώς και άλλα αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Global Sumud Flotilla: Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροσκάφος με τους 27 Έλληνες ακτιβιστές για τη Γάζα (Photos/Video)

Τέμπη: «Πράσινο φως» από την Εισαγγελία για τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα – Πώς ικανοποιήθηκε το αίτημα Ρούτσι, ο νομικός ελιγμός και η δήλωση της οικογένειας

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι αρχές αναζητούν σύνδεση της δολοφονίας με μία απόπειρα προ μηνός (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stratos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο Δένδια, εκνευρισμός στο ΥΠΕΘΑ για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των στρατιωτικών

indonesia new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: Συνολικά 67 νεκροί από την κατάρρευση σχολείου – Τέλος στις έρευνες

attiko_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττικό Νοσοκομείο: Νέο περιστατικό αλλεργικού επεισοδίου – Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε 22χρονη

xryses melisses
BUSINESS

Τα Βραβεία Συγγραφής «Χρυσές Μέλισσες» επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά με παράταση συμμετοχών έως 1η Δεκεμβρίου 2025

panselinos new
ΕΛΛΑΔΑ

Η «υπερπανσέληνος της Συγκομιδής» υψώνεται στον ουρανό σήμερα 7 Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 09:01
stratos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο Δένδια, εκνευρισμός στο ΥΠΕΘΑ για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των στρατιωτικών

indonesia new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: Συνολικά 67 νεκροί από την κατάρρευση σχολείου – Τέλος στις έρευνες

attiko_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττικό Νοσοκομείο: Νέο περιστατικό αλλεργικού επεισοδίου – Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε 22χρονη

1 / 3