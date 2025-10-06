Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Μπροστά στο φονικό ο ανιψιός του επιχειρηματία – Άφαντος ο δράστης, πώς διέφυγε

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών, την ώρα αναζητούνται τα κίνητρά της.

Οι περιγραφές για τη σκηνή της επίθεσης, οι εξομολογήσεις στενών συγγενών κι φίλων των δύο θυμάτων στο MEGA, μαζί με τις πληροφορίες για τις απειλές που δεχόταν το τελευταίο διάστημα ο 70χρονος επιχειρηματίας, συνθέτουν τα πρώτα στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο 60χρονος επιστάτης ήταν μάρτυρας στη δολοφονία του φίλου του, πριν δεχτεί και εκείνος δυο σφαίρες από το όπλο του δράστη, που είχε καλυμμένο το πρόσωπό του και διέφυγε με μηχανή.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πολύ πιθανό, ο εκτελεστής να ήταν ανήλικος. Παραμένει για την ώρα άγνωστο αν εκείνος είχε προσωπικές διαφορές με τα δύο θύματα ή αν δέχτηκε να εκτελέσει ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου.

Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία

Στον χώρο του κάμπινγκ τη στιγμή της δολοφονίας βρισκόταν ο ανιψιός του επιχειρηματία και θύματος της επίθεσης, ο οποίος είπε πως ότι ο δράστης που πυροβόλησε ήταν νεαρός, πιθανότατα ανήλικος, και πως δεν κατέβαλλε ιδιαίτερη προσπάθεια να κρύψει τα χαρακτηριστικά του.

Ο ανιψιός του θύματος ανέφερε ότι ο δράστης διέφυγε στη συνέχεια με μοτοσικλέτα, όπου επέβαινε συνεπιβάτης, με κατεύθυνση προς Κορώνη.

Οι Αρχές εξετάζουν τις κάμερες της περιοχής προκειμένου να διαπιστωθεί οποιαδήποτε κίνηση μηχανής στην περιοχή.

Η ενέδρα στον επιχειρηματία πριν από μήνες

Στο MEGA μίλησαν στενοί συγγενείς του επιχειρηματία, λίγες ώρες μετά το διπλό φονικό, τονίζοντας ότι δεν γνώριζαν αν ο δικός τους άνθρωπος είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Τον σκιαγραφούν ως ήρεμο και κλειστό σαν χαρακτήρα, με διάθεση για προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος επιχειρηματίας είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν και είχε αποφασίσει να φύγει από το σπίτι του και να μένει στο κάμπινγκ για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πριν από μήνες είχε στηθεί σε βάρος του επιχειρηματία ενέδρα που όμως αποκαλύφθηκε και οι δράστες αποχώρησαν. Στις αρχές Σεπτεμβρίου όμως, ο 70χρονος είχε καταγγείλει την απόπειρα δολοφονίας του με αεροβόλο, στην δεύτερη επιχείρηση που διαθέτει στην περιοχή. Ο ίδιος είχε τραυματιστεί στον κρόταφο, αλλά ούτε τότε είχε κατονομάσει κάποιο άτομο που υποπτευόταν.

Ερωτήματα προκαλεί και η απόφαση του επιχειρηματία να αλλάξει πριν από λίγους μήνες τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο δολοφονημένος επιστάτης γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τις απειλές που δεχόταν ο επιχειρηματίας. Οι δυο τους είχαν στενή φιλική σχέση και περνούσαν τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί.

Όταν έφτασαν στο κάμπινγκ οι πρώτοι αστυνομικοί βρήκαν τους δύο άντρες νεκρούς στη ρεσεψιόν.

Το κάμπινγκ που βρίσκεται στον δρόμο μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώνης, παρέμενε ανοιχτό από το καλοκαίρι και αυτό το διάστημα φιλοξενούσε πλήθος τουριστών.

Οι έρευνες για το διπλό φονικό συνεχίζονται.

