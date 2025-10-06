Πέθανε ο πάτερ Λάμπρος, παππούς του μητροκτόνου της Λάρισας

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο πάτερ Λάμπρος Ρίνης από τη Λάρισα. Η κηδεία του θα τελεστεί, αύριο (7/10)στις 11.00 π.μ. στην εκκλησία Ανάστασης του Λαζάρου.

Ο Λάμπρος Ρίνης υπήρξε εφημέριος στο Αργυροπούλι, στο Στόμιο αλλά και στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών.

Η δολοφονία της 54χρονης κόρης του από το γιο της τον περασμένο Μάϊο, συγκλονίσε το πανελλήνιο.

Η δολοφονία της κόρης του από τον γιο της

Ο νεαρός σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη μητέρα του, επειδή του είπε πως πρέπει να βρει δουλειά. Στη συνέχεια επιστράτευσε τον ξάδελφο του για να ξεφροτωθεί το πτώμα της.

Ο πάτερ Λάμπρος Ρίνης πριν από τρία χρόνια έχασε τη μεγαλύτερη κόρη του σε ηλικία 52 ετών από εγκεφαλικό.

Το σκάνδαλο που αποκάλυψε με το παγκάρι

Τον Νοέμβριου του 1997 είχε συμβάλει στην αποκάλυψη σκανδάλου διασπάθισης χρημάτων στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής Τεμπών. Ο ιερέας είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνονταν μέλη της επιτροπής του προσκυνήματος να αφαιρούν χρήματα από το παγκάρι.

