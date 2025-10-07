search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 22:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 12:39

Αττικό νοσοκομείο: Διατάχθηκε ΕΔΕ για την χορήγηση λάθος φαρμάκου σε ασθενή που υπέστη αλλεργικό σοκ

07.10.2025 12:39
ATTIKO_NOSOKOMEIO2411

Η διοίκηση του νοσοκομείου Αττικόν, διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό με χορήγηση λάθος φαρμάκου σε ασθενή, με αποτέλεσμα αυτή να υποστεί αλλεργικό σοκ.

Η 22χρονη ασθενής είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο το περιστατικό -που έρχεται να προστεθεί σε άλλα ανάλογα συμβάντα τους τελευταίους μήνες- θορύβησε την διοίκηση, η οποία διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση,η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρονται να έδωσαν στην κοπέλα αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση. 

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης:

Έκθεση AACR για τις νεοπλασίες: Εντυπωσιακή μείωση των θανάτων των ασθενών τα τελευταία 32 χρόνια – Μικρή πρόοδος στους επιθετικούς καρκίνους

Έλεγχος του καπνίσματος πέρα από δογματισμούς: Η Μείωση της Βλάβης ως Πυλώνας Δημόσιας Υγείας (photos)

Άδωνις Γεωργιάδης για τα ψηφιακά ραντεβού: «Αυτό που χτίσαμε δεν γίνεται πουθενά αλλού στην Ευρώπη – Μη βρίζετε συνέχεια το ΕΣΥ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

liberation
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι ανίκανοι»: Το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

6682961
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική – Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν γνώριζα, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

konstadinos-argyros
LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται παγκόσμιος: Υπέγραψε συμβόλαιο με διεθνές label

gap genevi 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: «Η εποχή της ανασφάλειας να γίνει εποχή αναγέννησης, με ένα νέο όραμα ριζοσπαστικής Δημοκρατίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 22:27
netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

liberation
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι ανίκανοι»: Το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

6682961
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική – Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν γνώριζα, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

1 / 3