Αττικό νοσοκομείο: Διατάχθηκε ΕΔΕ για την χορήγηση λάθος φαρμάκου σε ασθενή που υπέστη αλλεργικό σοκ

Η διοίκηση του νοσοκομείου Αττικόν, διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό με χορήγηση λάθος φαρμάκου σε ασθενή, με αποτέλεσμα αυτή να υποστεί αλλεργικό σοκ.

Η 22χρονη ασθενής είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο το περιστατικό -που έρχεται να προστεθεί σε άλλα ανάλογα συμβάντα τους τελευταίους μήνες- θορύβησε την διοίκηση, η οποία διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση,η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρονται να έδωσαν στην κοπέλα αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

