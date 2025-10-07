Αττικό Νοσοκομείο: Νέο περιστατικό αλλεργικού επεισοδίου – Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε 22χρονη

Νέο περιστατικό χορήγησης λάθος φαρμάκου σε ασθενή, αυτή τη φορά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν 22χρονη ασθενής υπέστη αλλεργικό επεισόδιο μετά τη χορήγηση φαρμάκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρονται να έδωσαν στην κοπέλα αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 μέσα στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα. Στην ασθενή δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εικόνα που έχουν οι γιατροί το πρωί της τρίτης, η κοπέλα είνβαι καλά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

