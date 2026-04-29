ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:36
29.04.2026 09:33

Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Έχω δεχτεί προτάσεις για να βρίσκομαι στην τηλεόραση, αλλά δεν μου αρέσει να εκτίθεμαι» (Video)

Την άρνησή της να βρίσκεται στην τηλεόραση εξέφρασε η Ελένη Τσαλιγοπούλου, αποκαλύπτοντας ότι παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί σχετικές προτάσεις, η ίδια τις απέρριψε, καθώς αφενός δεν πιστεύει ότι η τηλεόραση της ταιριάζει και αφετέρου, δεν επιθυμεί να εκτίθεται.

«Η τηλεόραση κατ’ εμέ, δεν είναι για χόρταση και επίσης είναι για τους νεότερους ανθρώπους. Κατά καιρούς μου έχουν γίνει προτάσεις να συμμετέχω σε κάποιο τηλεοπτικό show ως μέλος κριτικής επιτροπής. Δε μου αρέσει όμως ούτε να εκτίθεμαι, ούτε να λέω συνεχώς καλά λόγια στα νεαρά παιδιά και μετά να μην ξέρω πώς να το πάρω πίσω. Κι από την άλλη, τα νέα παιδιά δεν ξέρουν ότι για να ασχοληθείς με τη μουσική πρέπει να έχεις πολύ τσαμπουκά, πολύ τσαγανό και να είσαι έτοιμος να μην έχεις λεφτά, να μην μπορείς να επιβιώσεις, γιατί δεν είναι όπως παλιά», ανέφερε, αρχικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Αν χρησιμοποιούσε ποτέ την τηλεόραση θα ήταν για να προβάλλει τη δουλειά της και ποτέ για να αναφείξει την προσωπική της ζωή, τόνισε, επισημαίνοντας ότι πολλοί συνάδελφοί της επιδιώκουν την τηλεοπτική του παρουσία για να ενισχύουν τη δημοτικότητά τους και κατ’ επέκταση τις απολαβές τους. 

«Δεν νομίζω ότι αφορά η προσωπική μου ζωή. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον η προσωπική μου ζωή. Αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει και ο τρόπος που θέλω να χρησιμοποιήσω την τηλεόραση, είναι για τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι είναι και ένας οικονομικός λόγος που πολλοί τραγουδιστές επιλέγουν να βρίσκονται και τηλεοπτικά, και είναι λάθος, γιατί αυτό μπορεί να κρατήσει 1-2 χρόνια και μετά πάλι να μην έχεις λεφτά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

