Άδωνις Γεωργιάδης για τα ψηφιακά ραντεβού: «Αυτό που χτίσαμε δεν γίνεται πουθενά αλλού στην Ευρώπη – Μη βρίζετε συνέχεια το ΕΣΥ»

Περισσότερα από 200 χιλιάδες κλεισμένα ραντεβού με 40 ειδικότητες εκ των οποίων τα 133 χιλιάδες ψηφιακά και 67.000 στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566 έχουν κλειστεί από την 1η Οκτωβρίου σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και άλλες υγειονομικές δομές.

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσαν στη δημοσιότητα σε συνέντευξη τύπου στο υπουργείο Υγείας, οι Υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, όπου παρουσίασαν το Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού και τα πρώτα αποτελέσματα από το σύστημα αξιολόγησης στα νοσοκομεία.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην ομιλία του αναφέρθηκε στα νέα ψηφιακά εργαλεία Myhealth App και finddoctors.gr αλλά και στην τηλεφωνική γραμμή 1566 τα οποία ενώ έχουν χαμηλό κόστος παράλληλα έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος για τους πολίτες

Για το Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «οι πολίτες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στους συμβεβλημένους γιατρούς και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από την 1η Οκτωβρίου, έχουν προστεθεί με μία εγκύκλιο και τα 127 νοσοκομεία της χώρας. Έχουμε πάνω από 200.000 κλεισμένα ραντεβού. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η πρώτη μέρα που δείχνει και το πόσο ο κόσμος περίμενε πραγματικά αυτήν την συγκεκριμένη εφαρμογή».

Μιλώντας για τη τηλεφωνική γραμμή 1566 επισήμανε ότι «η γραμμή είναι σχεδιασμένη για να δέχεται την ημέρα έως 11.000 κλήσεις: «Η γραμμή είναι πολύ φορτωμένη γιατί είχε σχεδιαστεί για 11.000 κλήσεις την ημέρα και από την 1η Οκτωβρίου που προστέθηκαν και τα 127 νοσοκομεία είχαμε 162.420 κλήσεις. Οπότε είναι λογικό να έχει αναμονή. Ωστόσο από το Σάββατο έχουμε προσθέσει το σύστημα call back. Έχουμε καλύψει τα 127 νοσοκομεία της χώρας, στο σύνολο έχουμε πάνω από 1.200 παθολόγους, 770 καρδιολόγους, 880 παιδιάτρους κλπ.».

Σκοπός της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, όπως τόνισε ο υπουργός είναι ο ασθενής να μπορεί γρήγορα να κλείσει ραντεβού με γιατρό της ειδικότητας που επιθυμεί χωρίς ταλαιπωρία και αγωνία: « Μπορούμε να πούμε ότι αυτό που χτίσαμε δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες χωρίς παραπομπή από τον προσπωικο σου γιατριο δεν φτάνεις σε ειδικευμενο γιατρο. Αυτό που χτίσαμε δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη . Γι΄αυτό μη βρίζετε συνέχεια το ΕΣΥ» τόνισε και συμπλήρωσε:

«Τα συγκεντρώσαμε όλα σε μια πύλη και με την εγκύκλιο του Θεμιστοκλέους που υποχρεώνει τους γιατρους να κάνουν 12 ραντεβού την εβδομάδας πλέων έχουν προστεθεί 7 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού το χρόνο».

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως το “myHealth App” αγκαλιάζεται από τους ασθενείς με μεγάλη ταχύτητα και «από 200.000 χρήστες τις πρώτες μέρες, σήμερα έχουμε φτάσει στο 1,6 εκατομμύριο χρήστες».

Η πρώτη αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους ασθενείς

Η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη αναφέρθηκε στο σύστημα αξιολόγησης των ασθενών που νοσηλεύτηκαν από τις 14 Ιουλίου έως τις 3 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι συνολικά απεστάλησαν 79.237 SMS σε ασθενείς πάνω από 18 ετών που νοσηλευτήκαν σε δημόσια νοσοκομεία από μια μέρα και πάνω. Από αυτά εξαιρούνται τα παιδιατρικά ογκολογικά και ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές.

Τελικά απάντησαν 14.805 ασθενείς και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις απαντήσεις η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει για πρώτη φορά μια εικόνα για την ποιότητα των υπηρεσιών και την άποψη των ασθενών για τους γιατρους, την καθαριότητα, τη σίτιση κλπ.

Ενδεικτικά οι νοσηλευόμενοι έχουν:

Υψηλή θετική αξιολόγηση του προσωπικού (92%) και η παροχή κατανοητών οδηγιών (91%).

Πολύ υψηλά είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης του προσωπικού και χαμηλότερα ο βαθμός συνεργασίας των τμημάτων (κάτω από 75%).

Η καθαριότητα βρίσκεται στο 69%, ενώ η ποιότητα του φαγητού να βαθμολογείται θετικά μόλις από το 48% των ασθενών.

Τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από την πρόσβαση καταγράφεται σε νοσοκομεία της Αττικής 20% και τα χαμηλότερα σε νοσοκομεία της Κρήτης (14,5%). Η σύγκριση κλινικών Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι υψηλότερη στις Καρδιολογικές και Χειρουργικές και χαμηλότερη στις παθολογικές (οι παθολογικές της Θεσσαλονίκης έχουν καλύτερη επίδοση από την Αττική). Σε επίπεδο καθαριότητας η ικανοποίηση ανέρχεται σε 74% στις Καρδιολογικές.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε δικαιολογημένη τη διαφορά στις Παθολογικές, λέγοντας πως σηκώνουν μεγαλύτερο βάρος.

Αλλαγή σελίδας στις μεταμοσχεύσεις

Για μια μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία χαρακτήρισε «ηθική μας υποχρέωση» ενημέρωσε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοινώνοντας ότι από το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου έχει αρχίσει μέσω της ΗΔΙΚΑ η αποστολή από το gov.gr, e-mail σε όλους τους Έλληνες πολίτες από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Στο κείμενό του ο Οργανισμός εξηγεί τα οφέλη των μεταμοσχεύσεων και τη διαδικασία για να δηλώσει κάποιος δότης οργάνων. Μέχρι τώρα έχουν λάβει το e-mail, ένα εκατομμύριο πολίτες.

« Όσοι επιθυμούν μπορούν να μπουν στο link και να γίνουν δωρητές συμπαγών οργάνων και ιστών. Ευχαριστώ το ΕΟΜ γιατί χρειάστηκε πολύ δουλειά. Και μια ζωή να σωθεί, έχει αξία» τόνισε ο υπουργός.

Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την προσεχή Παρασκευή με στόχο να έχουν λάβει όλοι οι πολίτες της χώρας το ενημερωτικό αυτό ηλεκτρονικό μήνυμα.

