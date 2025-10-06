Έλεγχος του καπνίσματος πέρα από δογματισμούς: Η Μείωση της Βλάβης ως Πυλώνας Δημόσιας Υγείας (photos)

Η επιστήμη -και όχι η ιδεοληψία- πρέπει να καθοδηγεί τον παγκόσμιο έλεγχο του καπνού. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του 8ου συνεδρίου για τη Μείωση της Βλάβης, που οργανώθηκε υβριδικά την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα και συμμετείχαν 200 εμπειρογνώμονες από 51 χώρες.

Η κ. Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, παρουσίασε τα βασικά σημεία του νέου Νόμου «Προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ», που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2025. Ο Νόμος θεσπίζει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο, καλύπτοντας τα υφιστάμενα νομοθετικά κενά.

Η κ. Κράββαρη τόνισε ότι «από το 2019, η πολιτική που εφαρμόζουμε για τον έλεγχο του καπνίσματος βασίζεται σε αποδείξεις και σε αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση των νέων προϊόντων νικοτίνης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να προκαλούν μειωμένη βλάβη». Πρόσθεσε ότι η προσέγγιση αυτή οδήγησε την Ελλάδα στην επίτευξη της δεύτερης μεγαλύτερης μείωσης του επιπολασμού του καπνίσματος στην Ε.Ε. την περίοδο 2020–2023, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Η ίδια υπογράμμισε: «Πρόκειται για μία ρεαλιστική προσέγγιση, που βασίζεται στην αναγνώριση της υποχρέωσής μας να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την προστασία της δημόσιας υγείας».

Τις απόψεις του για τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα εργαλεία της στρατηγικής Μείωσης της Βλάβης στη βελτίωση της δημόσιας υγείας παρουσίασε ο Δρ Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ψυχίατρος και πρώην Ευρωβουλευτής. Τόνισε, την ανάγκη οι πολιτικές και ρυθμιστικές αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Όπως υπογράμμισε, τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος δεν περιορίζονται στη σωματική υγεία του καπνιστή, αλλά επεκτείνονται και στην ψυχική του ευεξία, μειώνοντας το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ βελτιώνουν τη συγκέντρωση και την ποιότητα ζωής. Εφόσον υπάρχουν πιο ασφαλείς εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια, η Μείωση της Βλάβης για τους καπνιστές αποτελεί υποχρέωσή μας, είπε.

Στη συνεδρία «Ζητήματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας» (European Policy and Public Health Issues), που συντόνισε ο Καθηγητής Andrzej Fal, οι διακεκριμένοι ομιλητές κ. Martin Smatana (Σλοβακία), Καθηγητής Ranko Stevanovic (Κροατία) και Dr. Jiri Votruba (Τσεχία) συζήτησαν τις προκλήσεις που προκαλούν οι αυξανόμενες δαπάνες δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Αφού παρουσιάστηκαν διαφορετικές οπτικές, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι, στις περισσότερες χώρες, οι προϋπολογισμοί υγείας είναι πλέον πρακτικά αδύνατο να συνεχίσουν να αυξάνονται. Όπως επισήμανε ο Καθηγητής Fal, η σημαντική οικονομική επιβάρυνση που προκαλούν τα χρόνια νοσήματα καθιστά τη Μείωση της Βλάβης και την Αποκατάσταση στρατηγικές πρόληψης καίριας σημασίας — όχι μόνο από ιατρική, αλλά και από οικονομική άποψη.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 200 ειδικοί από 51 χώρες συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα, για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές ελέγχου του καπνίσματος. Οι συμμετέχοντες έστειλαν ένα σαφές μήνυμα «πέρα από δογματισμούς» και υπογράμμισαν ότι η παγκόσμια πολιτική για το κάπνισμα πρέπει να έχει ως γνώμονα την επιστήμη, τα δεδομένα και τη δημόσια υγεία — και όχι ιδεοληψίες. Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε με φυσική και διαδικτυακή συμμετοχή, ανέδειξε τη Μείωση της Βλάβης ως ουσιαστικό πυλώνα της σύγχρονης πολιτικής Δημόσιας Υγείας, ιδιαίτερα για τους καπνιστές που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να διακόψουν πλήρως το κάπνισμα.

