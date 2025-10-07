search
Λαμία: Συνελήφθη ο ανήλικος που αυνανιζόταν σε αστικό λεωφορείο – Έκλεψε χρήματα από βενζινάδικο

Ένας 15χρονος είναι ο φερόμενος ως επιδειξίας που αυνανιζόταν σε αστικό λεωφορείο κατά το δρομολόγιο προς Ανθήλη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr , πρόκειται για έναν ανήλικο Ρομά, ο οποίος, το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου ξαναεμφανίστηκε στην περιοχή κλέβοντας μικρό χρηματικό ποσό από πρατήριο υγρό καυσίμων στη λεωφόρο Αθηνών.

Το επόμενο μεσημέρι στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο 15χρονος συνελήφθη για την κλοπή, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ είχαν ήδη επιβεβαιώσει ότι είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που αυνανιζόταν μέσα στο αστικό λεωφορείο, μπροστά στην 67χρονη γυναίκα που είχε δίπλα της την ανήλικη εγγονή της.

Ο νεαρός φαίνεται να απασχολεί διαρκώς τις αστυνομικές Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, όπως και για τους γονείς του ηλικίας 45 και 44 ετών για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο φερόμενος ως δράστης αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να εξεταστούν από το Δικαστήριο Ανηλίκων οι υποθέσεις στις οποίες είναι μπλεγμένος.

