Αττικό Νοσοκομείο: «Τους λέω το παιδί είναι αλλεργικό» – Η μαρτυρία μητέρα της 22χρονης που της χορήγησαν λάθος φάρμακο

Εξιτήριο πήρε η 22χρονη, που της χορήγησαν αντιβίωση, που προοριζόταν για άλλη ασθενή στο Αττικό Νοσοκομείο. Το κορίτσι υπέστη αλλεργικό σοκ, που ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα. Η οικογένεια της θα κινηθεί νομικά κατά του νοσοκομείου.

Νομικά κατά του νοσοκομείου κινείται η οικογένεια

«Το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι καλά το παιδί αυτή την στιγμή. Έχουμε βάλει δικηγόρο. Η αντιβίωση δόθηκε ενώ εγώ ήμουν εδώ», επεσήμανε, μιλώντας στο MEGA, η μητέρα της 22χρονης.

Η κοπέλα νοσηλευόταν στο τμήμα βραχείας νοσηλείας όταν ξαφνικά δύο νοσηλεύτριες πήγαν από πάνω της για να της χορηγήσουν αντιμυκητιασικό φάρμακο. Η μητέρα της κοπέλας τις προειδοποίησε πως είναι αλλεργική αλλά οι νοσηλεύτριες επέμεναν πως το φάρμακο προοριζόταν για εκείνη.

«Επέμεναν ότι είναι για εμάς η αντιβίωση»

«Νοσηλευόταν και δεν είχε πάρει αντιβίωση, τρεις ημέρες και έρχεται ξαφνικά και της βάζει αντιβίωση. Ρωτάω για ποιο λόγο μπαίνει η αντιβίωση της λέω. Μου λέει το επίθετα μας “για εσάς είναι η αντιβίωση” και συνεχίζει και τη βάζει. Της λέω “είναι αλλεργικό το παιδί”».

Μέσα σε λίγα λεπτά η 22χρονη παρουσίασε αλλεργική αντίδραση που ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτή. «Με το που φεύγει, σηκώνεται το παιδί καθιστό και αρχίζει και της κάνει αλλεργία. Τρέχω κατευθείαν, την φωνάζω και της λέω: “έλα βγάλε την, της έκανε αλλεργία”. Δύσπνοια, κοκκινίλα, κοκκίνισε ολόκληρη, βήχα και μετά μελάνιασε. Συνήλθε αμέσως γιατί ήρθαν κατευθείαν οι γιατροί και της χορηγήσαν αυτά που έπρεπε να της χορηγήσουν».

ΕΔΕ από το νοσοκομείο

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση,η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρονται να έδωσαν στην κοπέλα αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

