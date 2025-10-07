Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Καρέ καρέ η διαφυγή του δράστη – Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαδρομή

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής όπου εκτυλίχθηκε η διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Βίντεο ντοκουμέντο, που παρουσίασε το Mega, κατέγραψε τη διαδρομή που ακολούθησε ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας.

Το βίντεο που μετέδωσε η εκπομπή “Live News” δείχνει τη στιγμή που το scooter φεύγει από το σημείο του εγκλήματος στις οκτώ και είκοσι το απόγευμα.

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο ενώ εξετάζεται εάν είχε και συνεργό που τον περίμενε.

Από κάμερες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για άτομο το οποίο προχώρησε στις δύο δολοφονίες έπειτα από εντολή, ή αν το ίδιο σχετιζόταν με κάποιον τρόπο με τα δύο θύματα.

Αναζητούνται τα κίνητρα του δράστη – «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ενός θύματος

Τα βασικά σενάρια, όπως θεωρούν οι Αρχές, έχουν να κάνουν με προσωπικές αλλά και οικονομικές διαφορές, ενώ στο «κάδρο» έχει μπει η περιουσία του 68χρονου.

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σιωπηλά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός, εδώ στην περιοχή δεν προκαλούσε. Η περιουσία του ήταν και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν προκαλούσε, δεν φορούσε ακριβά ρούχα, ακριβά ρολόγια», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

«Κλειδί» θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν παρών στο φονικό. Ο ίδιος συγκλονισμένος έστειλε το δικό του μήνυμα: «Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται, τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω απλώς να βρω με την αστυνομία μία λύση», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του 68χρονου κατέθεσε στις αρχές: «Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε: “Υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;”. Ο θείος μου απάντησε: “Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε;”. Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

Ο νεαρός περιγράφει τον δράστη να φορά φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε διαφορές με κανέναν. Η ψυχή του ήταν όπως ενός μικρού παιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

Ο ρόλος του δολοφονημένου επιστάτη

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο δολοφονημένος επιστάτης γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τις απειλές που δεχόταν ο επιχειρηματίας. Οι δυο τους είχαν στενή φιλική σχέση και περνούσαν τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί.

Ο αδερφός του επιστάτη μέσω του Live News, όπως λέει ο δικός του άνθρωπος δεν είχε διαφορές με κανέναν.

«Δεν μας έχουν πει τίποτα, ότι ξέρετε κι εσείς ξέρουμε και εμείς. Πήγε εκεί πέρα και δείτε πως έληξε εν ψυχρώ. Του έριξε από πίσω αυτό ξέρω και εγώ, τώρα για ποιο λόγο έγινε τι έχει συμβεί γιατί έγινε αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δούλευε εκεί πέρα αρκετά χρόνια. Τον είχα γνωρίσει (τον ιδιοκτήτη), καλός άνθρωπος ήτανε ήσυχος, τη δουλειά του κοίταζε, δεν πείραξε κανέναν τώρα τι έχει συμβεί το παρακάτω μόνο αυτοί το ξέρουν», είπε.

Οι παλαιότερες επιθέσεις στον επιχειρηματία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο 68χρονος είχε καταγγείλει την απόπειρα δολοφονίας του με αεροβόλο, στη δεύτερη επιχείρηση που διαθέτει στην περιοχή. Από τότε είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και έμενε στο κάμπινγκ.

Λίγο αργότερα, στα μέσα Σεπτέμβρη, κουκουλοφόρος παραμόνευε σε εξωτερικό χώρο, στον χώρο εργασίας του θύματος. Τον κυνήγησαν μαζί με άλλο αυτόπτη.

Στην εκπομπή μίλησε και ο γενικός ιατρός που περιέθαλψε τον 68χρονο στην πρώτη επίθεση που δέχθηκε με αεροβόλο στον κρόταφό του.

«Είχε δύο θλαστικά τραύματα στον δεξί κρόταφο και παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για χειρουργική εκτίμηση. Όταν τον ρώτησα με τι τον χτύπησαν μου το περιέγραψε σαν φλόμπερ, που είναι όπλο μικρού διαμετρήματος, όποτε μπορεί να ήταν αυτό. Μου είπε ότι ο δράστης φόραγε κουκούλα και από την κίνηση που έκανε όταν έφευγε μου είπε ότι φαινόταν νέος».

Στο μικροσκόπιο των αρχών οι προηγούμενες επιθέσεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, οι αστυνομικοί στέκονται στις δύο επιθέσεις που δέχθηκε ο 68χρονος επιχειρηματίας πριν τον δολοφονήσουν κι αναρωτιούνται γιατί όταν πήγε να τα καταγγείλει είπε ότι δεν γνώριζε κάτι, αλλά την ίδια ώρα πήρε μέτρα προστασίας φεύγοντας από το σπίτι του και πηγαίνοντας να μείνει στο κάμπινγκ.

Άλλο κομβικό σημείο για τις Αρχές είναι η περιουσία του 68χρονου και οι οικονομικές συναλλαγές που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ενώ όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, «αυτός ο άνθρωπος (ο 68χρονος) είχε περιουσιακές διαφορές με έναν συγγενή κατιόντα δευτέρου βαθμού».

Την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας άλλαξε πριν από λίγους μήνες τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γιος του αδερφού του κατείχε το 49% του κάμπινγκ.

