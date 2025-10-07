search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

07.10.2025

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς άδεια έπεσε σε 13 αυτοκίνητα στη Φυλής

07.10.2025 17:59
peripoliko_elas_astynomia

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν το απόγευμα της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, έναν 52χρονο αλλοδαπό οδηγό αυτοκινήτου για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 52χρονος κινούμενος με το όχημα του στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

‘Αμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

