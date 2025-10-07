search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 21:08
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

07.10.2025 16:36

Δικάζονται οι αδελφοί Ψωμιάδη για τα «45άρια» έργα

07.10.2025 16:36
panagiotis-psomiadis-new

Για τις 22 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η εκκίνηση της δίκης για τα λεγόμενα «45άρια» έργα της άλλοτε Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, υπόθεση για την οποία κατηγορούνται ο πρώην νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης κι ο αδελφός του Διονύσης επί των ημερών του αντινομάρχης. Μαζί τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν άλλα έξι άτομα, πρώην στελέχη της Νομαρχίας.

Ύστερα από επτά αναβολές που προηγήθηκαν για διάφορους λόγους, η δίκη εκφωνήθηκε κατά τη σημερινή δικάσιμο από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και διεκόπη λόγω ωραρίου ενόψει της έναρξης της αποδεικτικής διαδικασίας την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Η υπόθεση με τα «45άρια» περιστρέφεται γύρω από έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που φαίνεται ότι κατατμήθηκαν σε πολλά μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να δοθούν με απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Η δικογραφία περιλαμβάνει 456 τέτοια έργα, κατά την περίοδο 2005-2010, στη θητεία δηλαδή του Π. Ψωμιάδη στη Νομαρχία, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, για τις 16 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η δεύτερη υπόθεση που βαραίνει τους αδελφούς Ψωμιάδη και συνδέεται με προσλήψεις 81 υπαλλήλων με συμβάσεις έργου στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης το διάστημα 2007-2010. Για την υπόθεση αυτή είχαν απαλλαγεί αλλά ο ‘Αρειος Πάγος αναίρεσε την απαλλακτική απόφαση με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο ακροατήριο.

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 ακόμη καταστήματα για υπέρβαση κοινοχρήστου χώρου

Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε 42χρονο στο κέντρο της πόλης – Έπεσε αναίσθητος, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

ΕΛΣΤΑΤ: Σοκάρουν τα στοιχεία για την ανεπάρκεια τροφής στην Ελλάδα – Το 7% του πληθυσμού παραλείπει γεύματα

