Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε 42χρονο στο κέντρο της πόλης – Έπεσε αναίσθητος, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Πάτρας όταν ένας εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό που έπεσε σε οικοδομή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24news, ο κεραυνός χτύπησε 42χρονο χειριστή μηχανήματος, ο οποίος έπεσε αναίσθητος.
Στο σημείο επικράτησε πανικός και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον 42χρονο, πριν τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο εργαζόμενος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
