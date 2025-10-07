Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε 42χρονο στο κέντρο της πόλης – Έπεσε αναίσθητος, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Πάτρας όταν ένας εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό που έπεσε σε οικοδομή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24news, ο κεραυνός χτύπησε 42χρονο χειριστή μηχανήματος, ο οποίος έπεσε αναίσθητος.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον 42χρονο, πριν τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο εργαζόμενος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

