search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 21:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 15:13

Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε 42χρονο στο κέντρο της πόλης – Έπεσε αναίσθητος, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

07.10.2025 15:13
keravnos patra- new

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Πάτρας όταν ένας εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό που έπεσε σε οικοδομή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24news, ο κεραυνός χτύπησε 42χρονο χειριστή μηχανήματος, ο οποίος έπεσε αναίσθητος.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον 42χρονο, πριν τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο εργαζόμενος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΣΤΑΤ: Σοκάρουν τα στοιχεία για την ανεπάρκεια τροφής στην Ελλάδα – Το 7% του πληθυσμού παραλείπει γεύματα

Επεισόδια με αγρότες στη Λιβαδειά – Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και περικύκλωσαν τον Κώστα Τσιάρα (Videos)

Τέμπη – Ασλανίδης: 30 μήνες ήταν όλα καλά με τους ιατροδικαστές – Τα υπολείμματα των παιδιών τα μαζεύανε πυροσβέστες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sev-theodoropoulos-45
BUSINESS

Ο Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ) προειδοποιεί: Ανάπτυξη και καλύτερες δουλειές περνούν μέσα από αύξηση παραγωγικότητας και επενδύσεις

Varras exetastiki – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Neuropublic κατά Βάρρα – Ψευδείς, ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί του

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκησε ο Πάνος Ρούτσι: Σταματάει την απεργία πείνας – Δεκτά τα αιτήματά του

video dolofonia messinia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Καρέ καρέ η διαφυγή του δράστη – Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαδρομή

pam bondi
ΚΟΣΜΟΣ

Παμ Μπόντι: Υπερασπίστηκε τις διώξεις σε αντιπάλους του Τραμπ η υπουργός Δικαιοσύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 21:02
sev-theodoropoulos-45
BUSINESS

Ο Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ) προειδοποιεί: Ανάπτυξη και καλύτερες δουλειές περνούν μέσα από αύξηση παραγωγικότητας και επενδύσεις

Varras exetastiki – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Neuropublic κατά Βάρρα – Ψευδείς, ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί του

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκησε ο Πάνος Ρούτσι: Σταματάει την απεργία πείνας – Δεκτά τα αιτήματά του

1 / 3