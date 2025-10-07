search
07.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

07.10.2025

Επεισόδια με αγρότες στη Λιβαδειά – Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και περικύκλωσαν τον Κώστα Τσιάρα (Videos)

Επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε αγρότες της Βοιωτίας και αστυνομικές δυνάμεις στη Λιβαδειά, ενόψει της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Οι Βοιωτοί αγρότες είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από τον κόμβο του νοσοκομείου Λιβαδειάς και αφού έσπασαν τον πρώτο κλοιό των αστυνομικών, προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά την οποία εκτυλίχθησαν επεισόδια με τους αστυνομικούς, λίγο πριν από την πύλη του Διοικητηρίου. Οι διαπραγματεύσεις αγροτών και αστυνομικών επέτρεψαν, τελικά, τη στάθμευση του τρακτέρ έξω από το διοικητήριο όπου αναμένεται η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Με την έλευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα επεισόδια εντάθηκαν. Η αστυνομία έκανε ρίψη χημικών, ωστόσο οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, περνώντας με τα τρακτέρ τους στον προαύλιο χώρο του διοικητηρίου.

Στη συνέχεια, εισέβαλαν στο Διοικητήριο και περικύκλωσαν τον Υπουργό, διαμαρτυρόμενοι για την τακτική του έναντι των αγροτών της Βοιωτίας, κάνοντας λόγο για επιχείρηση διάσπασης του αγροτικού κινήματος.

Τέλος, αποφασίστηκε από εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη για την οποία είχαν πρόσκληση να συμμετάσχουν.

Αγρότες διέκοψαν τη διαδικασία παρουσίασης της σύσκεψης προκειμένου ο υπουργός να συναντηθεί με το σύνολο των αγροτών στο προαύλιο του Διοικητηρίου. Ο υπουργός δέχθηκε να συνομιλήσει μόνο με αντιπροσωπεία τους στον 4ο όροφο στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργου Ντασιώτη.

