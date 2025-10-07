search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 22:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 16:44

Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο διανομέας που επιτέθηκε σε οδηγό με κατσαβίδι – Τι υποστήριξε στην απολογία του

07.10.2025 16:44
deliveras

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας για την επίθεση με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό.

Ο διανομέας απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Απολογούμενος ο 25χρονος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως βγήκε εκτός ελέγχου και χτύπησε τον οδηγό με κατσαβίδι όταν το θύμα έβρισε τη μητέρα του.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό εκτυλίχτηκε στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού όταν μετά από καβγά ο 25χρονος χτύπησε τον 40χρονο οδηγό του ΙΧ  στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο δράστης, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, όπου και συνελήφθη.

Ο 25χρονος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη την αστυνομία για σοβαρά αδικήματα, όπως επιθέσεις, κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης:

Δικάζονται οι αδελφοί Ψωμιάδη για τα «45άρια» έργα

Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου καταπλακώνοντας αυτοκίνητα – Βομβαρδισμένο τοπίο το σημείο (Photos)

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 11 ακόμη καταστήματα για υπέρβαση κοινοχρήστου χώρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

liberation
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι ανίκανοι»: Το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

6682961
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική – Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν γνώριζα, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

konstadinos-argyros
LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται παγκόσμιος: Υπέγραψε συμβόλαιο με διεθνές label

gap genevi 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: «Η εποχή της ανασφάλειας να γίνει εποχή αναγέννησης, με ένα νέο όραμα ριζοσπαστικής Δημοκρατίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 22:21
netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

liberation
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι ανίκανοι»: Το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

6682961
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική – Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν γνώριζα, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

1 / 3