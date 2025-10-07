Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο διανομέας που επιτέθηκε σε οδηγό με κατσαβίδι – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας για την επίθεση με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό.

Ο διανομέας απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Απολογούμενος ο 25χρονος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως βγήκε εκτός ελέγχου και χτύπησε τον οδηγό με κατσαβίδι όταν το θύμα έβρισε τη μητέρα του.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό εκτυλίχτηκε στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού όταν μετά από καβγά ο 25χρονος χτύπησε τον 40χρονο οδηγό του ΙΧ στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο δράστης, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, όπου και συνελήφθη.

Ο 25χρονος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη την αστυνομία για σοβαρά αδικήματα, όπως επιθέσεις, κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών.

