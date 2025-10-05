search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 15:02

Αιματηρή επίθεση στην Ιερά Οδό: Με βαρύ ποινικό μητρώο ο διανομέας που κάρφωσε κατσαβίδι στο μάτι οδηγού (Video)

05.10.2025 15:02
iera odos

Γνωστός στις Αρχές είναι ο 25χρονος διανομέας, που συνελήφθη χθες, καθώς φέρεται να επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 40χρονο οδηγό Ι.Χ.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος του την κατηγορία για το κακούργημα της βαριάς σκόπιμης σωματικής βλάβης, καθώς και για πλημμελήματα που σχετίζονται με παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διανομέας παραβίασε το STOP, στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να χτυπήσει τον 40χρονο στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης, ο οποίος είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές μέσω καμερών ασφαλείας και μαρτυριών, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, όπου και συνελήφθη.

Ο 25χρονος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη την αστυνομία για σοβαρά αδικήματα, όπως επιθέσεις, κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών.

Αναλυτικά το ποινικό του ιστορικό

2025: Επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή, παράβαση του νόμου περί όπλων

2023: Ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του

2021: Αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους

2020: Έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών υλών

2019: Ναρκωτικά

2018: Ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί

Το ιστορικό του 25χρονου, όπως σημειώνουν πηγές της αστυνομίας, δείχνει ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης βίαιης και παραβατικής συμπεριφοράς.

Διαβάστε επίσης:

Τζίνα Αλιμόνου: Στον εισαγγελέα ο σύντροφός της μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

Αργυρούπολη: Άνδρας επιτέθηκε σε 59χρονη για να τη βιάσει – Της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα έξω από το σπίτι της

«Η εκδίκηση των ζώων»: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε 62χρονο κυνηγό που το είχε πυροβολήσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:49
PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

1 / 3