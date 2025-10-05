Αιματηρή επίθεση στην Ιερά Οδό: Με βαρύ ποινικό μητρώο ο διανομέας που κάρφωσε κατσαβίδι στο μάτι οδηγού (Video)

Γνωστός στις Αρχές είναι ο 25χρονος διανομέας, που συνελήφθη χθες, καθώς φέρεται να επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 40χρονο οδηγό Ι.Χ.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος του την κατηγορία για το κακούργημα της βαριάς σκόπιμης σωματικής βλάβης, καθώς και για πλημμελήματα που σχετίζονται με παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διανομέας παραβίασε το STOP, στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να χτυπήσει τον 40χρονο στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης, ο οποίος είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές μέσω καμερών ασφαλείας και μαρτυριών, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, όπου και συνελήφθη.

Ο 25χρονος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη την αστυνομία για σοβαρά αδικήματα, όπως επιθέσεις, κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών.

Αναλυτικά το ποινικό του ιστορικό

2025: Επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή, παράβαση του νόμου περί όπλων

2023: Ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του

2021: Αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους

2020: Έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών υλών

2019: Ναρκωτικά

2018: Ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί

Το ιστορικό του 25χρονου, όπως σημειώνουν πηγές της αστυνομίας, δείχνει ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης βίαιης και παραβατικής συμπεριφοράς.

Διαβάστε επίσης:

Τζίνα Αλιμόνου: Στον εισαγγελέα ο σύντροφός της μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

Αργυρούπολη: Άνδρας επιτέθηκε σε 59χρονη για να τη βιάσει – Της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα έξω από το σπίτι της

«Η εκδίκηση των ζώων»: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε 62χρονο κυνηγό που το είχε πυροβολήσει