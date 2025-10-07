Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου καταπλακώνοντας αυτοκίνητα – Βομβαρδισμένο τοπίο το σημείο (Photos)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο Λαύριο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, μετά από κατάρρευση μπαλκονιού.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, για προληπτικούς ελέγχους και την ασφάλιση του χώρου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό, ωστόσο οι εικόνες σοκάρουν, καθώς το σημείο έχει αποκλειστεί και θυμίζει πεδίο μάχης.

Photos: Facebook Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

