Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι κτιρίου καταπλακώνοντας αυτοκίνητα – Βομβαρδισμένο τοπίο το σημείο (Photos)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο Λαύριο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, μετά από κατάρρευση μπαλκονιού.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, για προληπτικούς ελέγχους και την ασφάλιση του χώρου.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό, ωστόσο οι εικόνες σοκάρουν, καθώς το σημείο έχει αποκλειστεί και θυμίζει πεδίο μάχης.
Photos: Facebook Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής
