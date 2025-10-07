Ξανά στο πλευρό του Ρούτσι ο Φοίβος Δεληβοριάς – Η ανάρτηση που συζητήθηκε

Για άλλη μια φορά ο γνωστός καλλιτέχνης Φοίβος Δεληβοριάς τάχθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, με ανάρτησή του, λέγοντας πως «νίκησε», όχι επειδή κέρδισε μια προσωπική μάχη, αλλά γιατί υπενθύμισε σε όλους μας τι σημαίνει να επιμένεις στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη.

Ο τραγουδοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις παραλείψεις και τις παρατυπίες που κυριάρχησαν στην υπόθεση των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «χυδαιότητα», «νομικίστικα ψεύδη» και «άθλιες συκοφαντίες», ακόμη και από επίσημα χείλη.

Υπογράμμισε ότι το να θέτουμε ερωτήματα και να απαιτούμε απαντήσεις δεν είναι αφέλεια, αλλά επιμονή – και πως αν πάψουμε να το κάνουμε, τότε παύουμε να πιστεύουμε στη Δημοκρατία.

Κλείνοντας, ο Δεληβοριάς έστειλε μήνυμα δύναμης και αγάπης στον Πάνο Ρούτσι και την οικογένειά του, λέγοντας ότι η δική τους πίστη και αντοχή αποτελούν φάρο για όλους μας.

«Νίκησε ο γλυκός και σοβαρός αυτός άνθρωπος. Έπρεπε να κινδυνεύσει η ζωή του για να μάθει αυτό που κάθε πολίτης σε ένα σωστό κράτος οφείλει να ξέρει: τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού του.

Και ας αφήσουμε το γεγονός πως από την αρχή έγιναν σοβαρές παρατυπίες και απαράδεκτες παραλείψεις από τον ανακριτή, τους ιατροδικαστές κλπ. Χρειαζόταν όλη αυτή η χυδαιότητα, όλα αυτά τα νομικίστικα ψεύδη, όλες αυτές οι απάνθρωπες προσβολές, όλες αυτές οι άθλιες συκοφαντίες, ακόμα και από επίσημα χείλη; Τι ρωτάω, θα μου πείτε, τι ξαφνική αφέλεια επιδεικνύω. Δεν είναι αφέλεια. Είναι επιμονή.

Γιατί αν σταματήσουμε να τα ρωτάμε αυτά και να τα βάζουμε ως όρια στις σχέσεις μας με οποιονδήποτε διεκδικεί ή κατέχει την εξουσία, τότε δεν πιστεύουμε πια στη Δημοκρατία και καλύτερα να το πούμε ευθαρσώς. Ο κύριος Πάνος Ρούτσι -ευτυχώς για όλους μας- ακόμα πιστεύει. Δύναμη και αγάπη στον ίδιο και στους δικούς του».

