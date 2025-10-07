Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι μέχρι να παραδοθεί στα χέρια του επίσημο έγγραφο που να αναφέρει πως θα πραγματοποιηθούν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιού του, Πάνου.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης, ο Πάνος Ρούτσι.

«Πολύς πόνος, πολλή κούραση, αλλά έχω υπομονή»

Ο ίδιος τόνισε ότι ελπίζει πράγματι να ικανοποιηθεί το αίτημα και πρόσθεσε πως νιώθει καταβεβλημένος, λόγω της απεργίας πείνας. «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είμαι εδώ».

Από την πλευρά της η δικηγόρος του και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε πως «Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν».

«Να σταματήσουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι αναγκάστηκαν να πάνε στη Λάρισα για να παραλάβουν συγκεκριμένα έγγραφα και χαρακτήρισε τις διαδικασίες «σαδιστικές». Μάλιστα, κατηγόρησε τις αρχές πως «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

«Ελπίζω μέχρι τις 20.00, αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», κατέληξε.

Να σημειωθεί ότι ο Πάνος Ρούτσι θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 20.00.

