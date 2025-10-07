Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: O Βάρρας «καρφώνει» τον Βορίδη, «ήθελε να συνεχιστούν οι ανομίες» – Οι 2 εταιρείες που έδειξε για την παραίτησή του και το «θα σου πάρω το κεφάλι»

Νέες, ευθείες βολές εναντίον του Μάκη Βορίδη άφησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας αφήνοντας υπαινιγμούς για τις σχέσεις του με τις εταιρίες τεχνικών συμβούλων Neuropublic και Gaia Επιχειρείν.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Βάρρας στην κατάθεσή του στην επιτροπή η παραίτησή του ήρθε «κατ’ απαίτηση των εταιριών Neuropublic και Gaia Επιχειρείν με εκτελεστή τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη».

«Οι αναφορές του κ. Βάρρα αποκαλύπτουν ένα δίκτυο αλληλοεξυπηρετήσεων μεταξύ του κ. Βορίδη, του τότε Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και υπηρεσιακών παραγόντων που συνδέονταν με επιχειρηματικά συμφέροντα όπως το ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τον Χριστόφορο Αντωνιάδη, ο οποίος είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Διευθυντή του γραφείου του Μάκη Βορίδη κ. Αθανασά», αναφέρουν στο ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν πως «οι σχέσεις αυτές, βαθιά διαπλεκόμενες, δημιούργησαν ένα παρακρατικό μηχανισμό επιρροής, ο οποίος επιχείρησε να ελέγξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να χειραγωγήσει το εθνικό απόθεμα και να μετατρέψει τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε μηχανισμό πολιτικής πελατείας. Χαρακτηριστικό του βάθους του δικτύου είναι ότι ο κ. Βάρρας δέχθηκε πιέσεις από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Στράτακο προκείμενου να σταματήσει ο έλεγχος που ασκούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη γυναίκα του κ. Ξυλούρη, του περιβόητου Φραπέ!».

Στην επεισοδιακή του κατάθεση που σημαδεύτηκε από διακοπή περίπου μιας ώρας για να «πειστεί» να παραμείνει για ερωτήσεις ο κ. Βάρρας ανέφερε ότι ο κ. Βορίδης ήθελε να συνεχιστούν οι ανομίες.

Μιλένα Αποστολάκη : Διαβάζω στο ενημερωτικό σημείωμα προς τον κ Μυλωνάκη ότι εσείς ξεκαρφώνατε ανομίες, αυτές τις ανομίες θέλησε ο υπουργός να συνεχιστούν; Και σας εκπαραθύρωσε;

Γρηγόρης Βάρρας : Συμφωνώ

Μιλένα Αποστολάκη : Ποιοι σας την είχαν στημένη;

Γρηγόρης Βάρρας : Ο τεχνικός σύμβουλος της Neuropublic, Γαργαλάκος

Μιλένα Αποστολάκη : Τι κέρδιζαν;

Γρηγόρης Βάρρας : Ήθελαν να κάνω μια άστοχη και κακιά πληρωμή/προκαταβολή ώστε να πάνε στον πρωθυπουργό, και ο Βορίδης και να πουν ο δικός του τα έκανε μαντάρα… Κέρδιζε την παραμονή του τεχνικού συμβούλου μέσα

Σε αυτό το σημείο ο κ. Βάρρας ανέφερε πως η σχέση του με τον πρωθυπουργό είναι φιλική και χρονολογείται από το 2000.

Σε ότι αφορά στο «συμφωνώ» του Μάκη Βορίδη, για την υπογραφή που έβαλε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην υπουργική απόφαση που εφαρμόζει την τεχνική λύση, έκανε λόγο για μια «μη αρμόζουσα με ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες» απόφαση και μη σύννομη ενέργεια.

Για τα μάτια της… Neuropublic «πήραν το κεφάλι» του Βάρρα

«Αποκαλύψεων συνέχεια στην σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρας σήμερα αποκάλυψε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής ότι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης απαίτησε την παραίτησή του, γιατί «έκανε καλά τη δουλειά του» και «ξεκάρφωνε ανομίες». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, εταιρία του κύριου Γαργαλάκου για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε. Η απομάκρυνσή του, όπως ο ίδιος ανέφερε, έγινε κατ’ απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη», αναφέρουν στο ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν: «Ο κ. Βάρρας δήλωσε ακόμα ότι το «συμφωνώ» του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων. Στη σημερινή συνεδρίαση δόθηκε λοιπόν η ερώτηση στο κρίσιμο ερώτημα για το «Ποιος είναι ο Μάκης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και επιτίθεται στην κυβέρνηση. «Η Κυβέρνηση που στήριξε και κάλυψε τον πρώην Υπουργό της εμποδίζοντας την Βουλή να συγκροτήσει προανακριτική επιτροπή είναι βαριά εκτεθειμένη», αναφέρουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σε νέο ενημερωτικό σημείωμα ανέφεραν πως ο πρ. Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας ήταν «αποκαλυπτικός». Όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, «κατά την εξέτασή του από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, κατέθεσε ότι «ο τεχνικός σύμβουλος του την έστησε», διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στην εταιρία Neuropublic κι ότι επειδή εναντιώθηκε στην εταιρία για τον απόλυτο έλεγχο του Οργανισμού, για τον λόγο αυτό τον απομάκρυνε η Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, αφού επιβεβαίωσε ότι «ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου οδήγησε στην κατάρρευση του ΟΠΕΚΕΠΕ», απάντησε ευθέως ότι ο ίδιος εντοπίζοντας τα προβλήματα και τον απόλυτο έλεγχο που είχε ο τεχνικός σύμβουλος σε όλα τα επίπεδα, προσπάθησε να παρέμβει και προσέκρουσε στην άρνηση Βορίδη . Παράλληλα, αναδεικνύοντας πόσο ισχυρά ήταν τα συμφέροντα που επέβαλαν τον συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και τις συγκεκριμένες εταιρίες, επιβεβαίωσε ότι μετά την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό, το 2021 έγινε διαγωνισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανακηρύχθηκε ως τεχνικός σύμβουλος η «ΣΥΝΕΛΙΧΙΣ» αλλά ασκήθηκαν σοβαρές πιέσεις στην ΣΥΝΕΛΙΧΙΣ και παραιτήθηκε και έγινε ξανά απευθείας ανάθεση στην Neuropublic. Μάλιστα, συνομολόγησε ότι στις αρχές του 2022 ο νέος υπουργός κ Λιβανός αφού είχε προβλήματα με τις πληρωμές αποφάσισε να κάνει χρήση και άλλου Τεχνικού Συμβούλου, εκτός της Neuropublic και της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Τελικά από το ΥΠΑΑΤ έφυγε ο κ Λιβανός, αλλά όχι οι συγκεκριμένες εταιρίες!»

Νωρίτερα, απαντώντας σε ερωτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη από τη ΝΔ ο κ. Βάρρας ανέφερε πως δεν δέχθηκε παρεμβάσεις από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά από τον γενικό γραμματέα Γιώργο Στρατάκο σχετικά με έλεγχο της συζύγου του επονομαζόμενου «Φραπέ».

Μακάριος Λαζαρίδης : Δέχθηκατε παρεμβάσεις; Είχε παρέμβει ο κ. Βορίδης σε έλεγχο;

Γρηγόρης Βάρρας : Από τον υπουργό ποτέ, από τον γενικό γραμματέα, τον κύριο Στρατάκο, είχα, με ρώτησε για ποιο λόγο ελέγχεται η γυναίκα του Ξυλούρη. Εγώ εξεπλάγην. Παίρνω τηλέφωνο τον υπεύθυνο στην Κρήτη που είπε ότι πρόκειται για δειγματοληπτικό έλεγχο και να «πείτε στον γενικό γραμματέα να μην παρεμβαίνει στη δουλειά μας».

Ο Γρηγόρης Βάρρας αναφερόμενος στον Μάκη Βορίδη, είπε σε άλλο σημείο, πως «δεν υπήρχε διαταραγμένη σχέση. Καμία διαφωνία, καμία προστριβή. Καμια γκρίνια για πληρωμές. Φύγαμε γελώντας. Με έκπληξη διάβασα ότι υπήρχε τριβή μεταξύ μας».

Σε οτι αφορά στις σχέσεις του με τον κ. Βορίδη, είπε πως μετά την αποχώρηση του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον κ. Βορίδη, ούτε με τον γ.γ. κ. Στρατάκο. «Δεν έτυχε», είπε απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας και σε ερώτηση αν φοβάται, απάντησε: «Τι να φοβηθώ; Εμείς οι βλάχοι έχουμε και τη γκλίτσα εδώ αν χρειαστεί!» «Θα σου πάρω το κεφάλι» Καρφώνοντας περαιτέρω τον Μάκη Βορίδη ο κ. Βάρρας δευτερόλεπτα πριν ολοκληρώσει τη μαραθώνια κατάθεσή του ανέφερε, κάνοντας και τη σχετική κίνηση, τι του απάντησε ο πρώην υπουργός Ααγροτικής Ανάπτυξης σε θέμα που του έθεσε. Σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βρεττάκου εάν ο υπουργός τον εμπόδισε να δημοσιεύσει τη διακήρυξη, απάντησε «βεβαιότατα». Γιώργος Βρεττάκος : Δηλαδή; Δική σας υποχρέωση δεν ήταν να δημοσιεύσατε τη διακήρυξη; Γρηγόρης Βάρρας : Να σας απαντήσω ενδεικτικά. Σε ερώτηση που του έκανα εγώ του υπουργού, του λέω τι να κάνω; Θα σου πάρω το κεφάλι μου λέει (έκανε και τη σχετική κίνηση στο λαιμό) οπότε δεν ήθελα να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κρίση.

Η εισαγωγική τοποθέτηση Βάρρα

Εισαγωγική τοποθέτηση Βάρρα by ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Το υπόμνημα Βάρρα

«Έκθετη η αντιπολίτευση» λένε πηγές ΝΔ

«Πλήρως εκτεθειμένα βγήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης», υποστήριξαν πηγές της ΝΔ, «μετά την αποστολή από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη προς τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, του ενημερωτικού σημειώματος που είχε λάβει από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα».

«Η αντιπολίτευση είχε “δαιμονοποιήσει” το συγκεκριμένο σημείωμα, ισχυριζόμενη ότι επρόκειτο περί “επίσημου υπομνήματος από κάποιο στέλεχος του Οργανισμού”, αλλά τελικά αποκαλύφθηκε ότι όπως είχε δηλώσει ο κ. Μυλωνάκης και από το βήμα της Βουλής ότι ήταν ένα άτυπο, εσωτερικό κείμενο, που του εστάλη μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο και όχι επίσημο έγγραφο, που απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία, πρωτοκόλληση κλπ», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Όπως ανέφεραν, «τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτέθηκαν εκ νέου σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του σημειώματος, καθώς επιβεβαιώθηκαν πλήρως όσα είπε ο κ. Μυλωνάκης στη Βουλή σχετικά με την ενημέρωση που είχε ζητήσει τον Ιούνιο του 2025 από τον κ. Βάρρα, νυν σύμβουλο της κυβέρνηση, για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων».

«Από το ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτουν με απόλυτη σαφήνεια, οι βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015 έως 2019», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Ο κ. Βάρρας καταγράφει με λεπτομέρεια το ιστορικό από την κατάρτιση της σύμβασης του 2014 μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και της εταιρείας ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαχειρίστηκαν τα ΟΣΔΕ. Από την ανάλυσή του προκύπτει ότι, κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ -σε στενό συντονισμό με την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- προχώρησε σε παράνομες μεθοδεύσεις και απατηλές συμβάσεις δικαιοχρησίας, που οδήγησαν σε συγκρούσεις με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τεράστια αναστάτωση στους παραγωγούς ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης».

Συνεχίζοντας, οι πηγές της ΝΔ ανέφεραν:

«Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην παράλειψη εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, που ήταν υποχρέωση της χώρας ήδη από το 2014 και είχε γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά ταύτα, επί πέντε ολόκληρα χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε απολύτως τίποτα. Η αδράνεια αυτή κόστισε εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις και έθεσε σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών».

«Ένα ακόμη κομβικό σημείο», χαρακτήρισαν οι πηγές της ΝΔ «την «τεχνική λύση», που θεσπίστηκε κατ’ εξαίρεση μόνο για το 2014, ώστε η Ελλάδα να μη χάσει τις ενισχύσεις εκείνης της χρονιάς.

«Ωστόσο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντί να προχωρήσει σε πραγματική μεταρρύθμιση και αποκατάσταση της νομιμότητας, συνέχισε να εφαρμόζει την τεχνική λύση και μάλιστα την επεξέτεινε αυθαίρετα σε άλλα μέτρα επιδοτήσεων. Αυτή η αυθαιρεσία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα θολό πλαίσιο διαχείρισης, χωρίς έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και με σαφή πολιτική ευθύνη», σημείωσαν οι ίδιες πηγές και προσέθεσαν:.

«Επισημαίνεται, ότι ο κ. Μυλωνάκης ζήτησε το συγκεκριμένο ενημερωτικό σημείωμα στις 28 Μαΐου, δηλαδή μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανακοίνωση κατάργησης του Οργανισμού και ενσωμάτωσής του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, και του εστάλη στο κινητό του τηλέφωνο στις 15 Ιουνίου 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον κ. Μυλωνάκη επιβεβαίωσε με την κατάθεσή του και ο κ. Βάρρας».

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αποστέλλοντας στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής το άτυπο σημείωμα του κ. Βάρρα, επανέλαβε τη δέσμευσή του στην πλήρη διαφάνεια, την ευθύνη και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του», κατέληξαν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.

«Σφάζει» Βορίδη αλλά δεν είχε πει κουβέντα στον Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συνεργάτης του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Βάρρας, έθεσε αναγκαστικά τον εαυτό του στη διάθεση των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής αφού, σε διαφορετική περίπτωση, θα αντιμετώπιζε νομικές συνέπειες, όπως του διαμηνύθηκε από τα μέλη της Επιτροπής», τόνισαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υποστήριξαν, «ο κ. Βάρρας, παρά τις επίμονες ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επικαλείται διαρκώς κενά μνήμης “λόγω προχωρημένης ηλικίας”, δηλώνει ότι δεν θυμάται για τα ΑΦΜ που τελικά “πληρώθηκαν” το 2020, ούτε είναι σίγουρος αν είχε ενημερωθεί, ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ύποπτη και σκανδαλώδη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη το 2020».

«Ειρωνικά απορεί αν θα έπρεπε να σφάξει ο ίδιος τα πλεονάζοντα αρνιά, αν και θα έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη σοβαρότητα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία εξετάζει ένα σκάνδαλο που έχει προκαλέσει απόγνωση στους κανονικούς αγρότες της χώρας μας», ανέφεραν οι ίδιες πηγές ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισαν:

«Ήταν ξανά αποκαλυπτικός για τον ρόλο του Μ. Βορίδη στο σκάνδαλο καθώς ο τελευταίος, σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, παρενέβη σε βαθμό “παράβασης καθήκοντος” στην προκήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Τεχνικό Σύμβουλο το 2020 και απαίτησε την παραίτηση Βάρρα γιατί “έκανε καλά τη δουλειά του” και “ξεκάρφωνε ανομίες”. Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι δεχόταν πίεση από τον Τεχνικό Σύμβουλο, την Neuropublic, εταιρεία του κ. Γαργαλάκου για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές και αρνήθηκε. Η καρατόμησή του έγινε μετά από απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη».

«Όπως ανέφερε ξεκάθαρα, το “συμφωνώ” του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων», προσέθεσαν.

Υποστήριξαν ακόμα ότι «ο κ. Βάρρας εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος για ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν έχει ερωτηθεί ποτέ από τον πρωθυπουργό για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ – “όσο παράξενο κι αν ακούγεται αυτό”, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά».

«Δεν είχε πει λέξη στον πρωθυπουργό, παρότι μετά τη θητεία του στην κορυφή του Οργανισμού διορίστηκε σε θέση “δίπλα” στον Κυρ. Μητσοτάκη, από τα τέλη του 2020. Και παρότι έχει καταθέσει επί 36 ώρες και σε τρεις φάσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» σχολίασαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσέθεσαν

«Η αφωνία του για τον κ. Μητσοτάκη ίσως οφείλεται στα εγκώμια που ο ίδιος ο κ. Βάρρας είχε εκφράσει παλαιότερα για τον πρωθυπουργό: “κάθε Κρητικός πρέπει να νιώθει υπερηφάνεια για τον πατριώτη τους, γιατί είναι τιμή για όλους μας που αυτή την στιγμή βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας μας και μας βγάζει από πολλά αδιέξοδα και χειρίζεται με παραδειγματικό τρόπο κρίσεις”. Και για να φρεσκάρουμε τη μνήμη του, θυμίζουμε ότι είχε τοποθετηθεί “υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας, για τη μελέτη αποκατάστασης των Λευκών Ορέων, του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη”, ενώ προηγούμενα, επί της Δημαρχίας της κυρίας Μπακογιάννη στην Αθήνα, είχε σημαντικό ρόλο στον Δήμο. Ο ίδιος, πριν από την αποπομπή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διατεινόταν δημοσίως ότι είχε απευθείας συνομιλίες με το Γραφείο του πρωθυπουργού».

«Πώς γίνεται να πιστέψει κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν ενήμερος, για το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;» κατέληξαν.

Διαβάστε επίσης:

Εργασιακό νομοσχέδιο: Μετωπική στη Βουλή – Να αποσυρθεί ζητάει η αντιπολίτευση, ότι προστατεύει τους εργαζόμενους λέει η Κεραμέως

Θύελλα στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Aρνείται ερωτήσεις ο Βάρρας, αφού πρώτα «άδειασε» Βορίδη

Πάνος Ρούτσι: Και η Ντόρα Μπακογιάννη στο πλευρό του, η κυβέρνηση έχει χειριστεί την υπόθεση των Τεμπών με «ατυχή τρόπο» – «Θα πάω μέχρι τέλους», λέει ο απεργός πείνας (Video)