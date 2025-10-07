search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 22:52
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

07.10.2025 13:33

Εργασιακό νομοσχέδιο: Μετωπική για το 13ωρο – Να αποσυρθεί ζητάει η αντιπολίτευση, ότι προστατεύει τους εργαζόμενους λέει η Κεραμέως

07.10.2025 13:33
Νέο μέτωπο με την αντιπολίτευση ανοίγει το πολυσυζητημένο και αμφισβητούμενο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ανοίγει –όπως καταγγέλθηκε- διάπλατα το δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και εργοδοτική αυθαιρεσία. 

Τα κόμματα της Αριστεράς ζήτησαν την άμεση απόσυρσή του, με την υπουργό Εργασίας -επιχειρώντας να κάνει το μαύρο άσπρο- να ισχυρίζεται πως το νομοσχέδιο προστατεύει τους εργαζόμενους

«Η κυβέρνηση κατέθεσε και υποστηρίζει αυτό το νομοσχέδιο μέχρι κεραίας γιατί πολύ σημαντικές ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων δεν θα νομοθετηθούν», αντέτεινε στις σφοδρές επικρίσεις η Νίκη Κεραμέως, για να προσθέσει πως εάν αποσυρθεί το νομοσχέδιο δεν θα θεσμοθετηθεί π.χ. η δυνατότητα των εργαζομένων γονέων να εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο, η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχίας σε περισσότερες γυναίκες, η επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες, καθώς και η δυνατότητα του εργαζόμενου να δηλώνει ο ίδιος αφού το επιθυμεί την οικειοθελή αποχώρησή του.

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ επέκρινε με δριμύτητα την κυβέρνηση ότι «νομοθετεί υπέρ των εργοδοτών και εις βάρος των εργαζομένων», τονίζοντας πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου».

Για νομοσχέδιο που «έχει βγάλει τον εργαζόμενο κόσμο στους δρόμους», έκανε λόγο ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου για ενιαία δράση όλων των αντιπολιτευτικών δυνάμεων.

«Νομοσχέδιο εργασιακής σκλαβιάς, αίσχος και πρόκληση», το χαρακτήρισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

