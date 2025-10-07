Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

Σε μία εξάδα στελεχών στηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του πολιτικό ξεκίνημα. “Ξεσκαρτάρει” έτσι τον περίγυρο και δεν αφήνει περιθώρια για παιχνίδια άλλων παραγόντων που εμφανίζονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ως προπομποί ή ως ενδιάμεσοι πόλοι για το εγχείρημα.

Έτσι κι αλλιώς ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει σε αυτή την ενδιάμεση φάση να μην ταυτιστεί με ενεργά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή με παράγοντες που μπορεί να θολώσουν πολύ το μήνυμα περί “νέων και άφθαρτων προσώπων”, που θα τρέξουν το πολιτικό σχήμα. Βέβαια είναι περίπου αδύνατο να μην έχει κοντά του και έμπειρα στελέχη, που γνωρίζουν το χώρο, έχουν μακρά διαδρομή, τους εμπιστεύεται και μπορούν να αναλάβουν κρίσιμες αποστολές.

Από τα έξι στελέχη που θωρούνται ως πυρήνας, τα τέσσερα από αυτά τα στελέχη είναι στενοί, επίσημοι τρόπον τινά, συνεργάτες του, ενώ τα άλλα δύο είναι άτυπα οι πιο έμπιστοι συνομιλητές του σε πολιτικό επίπεδο.

Οι Γιώργος Βασιλειάδης (πρώην υφυπουργός Αθλητισμού και πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ), Γιώργος Χουλιαράκης (πρώην υπ. Οικονομικών), Δημήτρης Λιάκος (πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ) και Μιχάλης Καλογήρου (διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Τσίπρα) είναι τα τέσσερα πρόσωπα που θα αποτελούν τους στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.

Ρόλο… άτυπων συμβούλων διαδραματίζουν η Ολγα Γεροβασίλη και ο Αλέκος Φλαμπουράρης, με την πρώτη για προφανείς λόγους να μην μπορεί να εμφανίζεται επισήμως ως συνοδοιπόρος. Η κυρία Γεροβασίλη είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – άρα εμπίπτει στη δέσμευση Τσίπρα ότι δεν θα πάρει εν ενεργεία μέλη της ΚΟ του κόμματος μαζί του – και επιπλέον αντιπρόεδρος της Βουλής. Όπερ σημαίνει ότι ο ρόλος και η θέση της της είναι εξαιρετικά λεπτή. Αλλά κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ένα κόμμα του κ. Τσίπρα χωρίς την κυρία Γεροβασίλη σε ρόλο κλειδί.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτόν τον στενό πυρήνα συνεργατών με τους οποίους θα «χτίσει» τα επόμενα βήματά του στην πολιτική σκηνή.

Δεν αναμένεται να ανακοινώσει νέο κόμμα πριν την νέα χρονιά, – μέχρι την άνοιξη προσδιορίζεται ο ορίζοντας μίας τέτοιας κίνησης – με τον ίδιο να δηλώνει πως θέλει να «αφουγκραστεί» πρώτα «τις ανάγκες των πολιτών», προαναγγέλλοντας περιοδείες.

Κερδίζοντας χρόνο (και βλέποντας και τις αντιδράσεις του κόσμου, αλλά και τις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν σύντομα με μεγάλο ενδιαφέρον) αναμένεται να τραβήξει μαζί του κι άλλα στελέχη, όχι μόνο από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι Κώστας Ζαχαριάδης, Στέργιος Καλπάκης, Πόπη Τσαπανίδου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας δείχνουν να είναι προ των… πυλών, ενώ έντονο ενδιαφέρουν έχουν εκδηλώσει βουλευτές όπως ο Γιώργος Καραμέρος, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης για αρχή. Αρκετοί -και λογικά – τηρούν στάση αναμονής.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ: Στεκόμαστε σθεναρά ενάντια στο μίσος και τη βία

Αγωνία στη ΝΔ: Αναμένουν ότι η παραίτηση Τσίπρα μπορεί να πυροδοτήσει τη βόμβα «κόμμα Αντώνη Σαμαρά»

ΣΥΡΙΖΑ: Σε κλίμα αμηχανίας, συνεχίζει στην πορεία που έχει χαράξει, μέχρι νεωτέρας