Θύελλα στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Aρνείται ερωτήσεις ο Βάρρας, αφού πρώτα «άδειασε» Βορίδη

Επεισοδιακά εξελίσσεται η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή.

Η άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών και να περιοριστεί η κατάθεση ενός πολυσέλιδου υπομνήματος που κατά τον ίδιο απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις, πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων.

Προσβλητική χαρακτήρισαν τη στάση του τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τη συνεδρίαση να διακόπτεται, προκειμένου να πεισθεί ο μάρτυρας να καταθέσει. Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής μάλιστα, Ανδρέας Νικολακόπουλος προειδοποίησε με κυρώσεις.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής διάβασε στον μάρτυρα τις πιθανές συνέπειες του να μην δεχτεί ερωτήσεις. και να αποχωρήσει και διέκοψε την συνεδρίαση για μια ώρα.

«Του δίνουμε το περιθώριο να σκεφτεί, αφού του αναγνώσαμε τις συνέπειες. Θεωρητικά εφόσον δεν δεχτεί τις ερωτήσεις, μπορούμε να διατάξουμε να προσαχθεί βιαίως», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι την τελική απόφαση για το πως θα κινηθεί η επιτροπή θα την λάβουν όλα τα μέλη της Εξεταστικής.

«Η Εξεταστική μας είναι εισαγγελικό ανακριτικό όργανο. Εδώ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έχετε υποχρέωση να καταθέσετε. Επικαλείστε κάποιον νομικό λόγο;» ήταν το ερώτημα που έθεσε πριν τη διακοπή της συνεδρίασης ο Ανδρέας Νικολακόπουλος.

«Είναι όλα γραμμένα στο υπόμνημα. Απαντώνται όλα ρητά και κατηγορηματικά. Απαντώ και στην ομιλία του Μάκη Βορίδη στη Βουλή, ο οποίος αναφέρθηκε σε εμένα», ανέφερε ο κ. Βάρρας.

Να αναθεωρήσει τη στάση του ζήτησε και ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης.

«Δεν έχετε έρεισμα να αρνηθείτε τις ερωτήσεις μας, δείχνει έλλειψη σεβασμού, αδικείτε τον εαυτό σας», τόνισε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη.

Νωρίτερα, ο κ. Βάρρας είπε πως δεν έχει ενημερώσει τον πρωθυπουργό, καθώς είναι άλλο το αντικείμενό του στην κυβέρνηση κι «αυτό έχει προστατεύσει εμένα και τον πρωθυπουργό».

Μιλένα Αποστολάκη: Μας είπατε πως δεν έχει ιδέα ο πρωθυπουργός. Με την ευρεία έννοια είστε υπάλληλός του, είστε αποσπασμένος από το 2020 με γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως υποστήριξε ο Βασίλης Κόκκαλης, «ο μάρτυρας εργάζεται στο γραφείο του πρωθυπουργού κι εάν αποχωρήσει, αυτό σημαίνει πως δεν θέλει ο πρωθυπουργός να καταθέσει».

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Γρηγόρης Βάρρας άφησε νέες αιχμές για τον Μάκη Βορίδη. «Δεν είχαμε κόντρα με τον Βορίδη. Ήταν… βελούδινο το διαζύγιο, χαμογελάσαμε και φύγαμε», υποστήριξε, όταν λίγα λεπτά νωρίτερα έριχνε «καρφιά».

Όπως κατέθεσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρενέβη στο διαγωνισμό για τον τεχνικό σύμβουλο, ζητώντας διορθώσεις.

«Απαγορεύεται η όποια παρέμβαση σε διαγωνιστική διαδικασία. Πώς ορίζεται η παράβαση καθήκοντος; Είναι παρέμβαση ή δεν είναι; Για ό,τι λέω έχω έγγραφα και στοιχεία. Υπάρχει αλληλογραφία, στην οποία φαίνεται ο εξουσιαστικός και παρεμβατικός χαρακτήρας», είπε για τον Μάκη Βορίδη.

Παράλληλα, ανέφερε πως δέχτηκε «πόλεμο λάσπης και δολοφονία χαρακτήρα» και πως υπέβαλε την παραίτησή του «κατόπιν πιέσεων από τον διευθυντή του Μάκη Βορίδη κ. Αθανασά».

Η επιτροπή ξεκίνησε με ένταση μετά και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κληθούν νέοι μάρτυρες, μεταξύ αυτών και το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη Νίκου Μπουνάκη που παραδέχθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δήλωνε εκτάσεις στην λίμνη Κάρλα.

«Εγώ τους είχα προειδοποιήσει πως θα βρεθούν προ εκπλήξεων και τότε με ειρωνεύονταν. Τώρα ήρθε η ώρα να απολογηθούν! Ξεπερνά κάθε φαντασία η δημόσια ομολογία του Νίκου Μπουλέκη ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δήλωνε εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα», είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη ΝΔ με τη Μιλένα Αποστολάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους.

«Τις προειδοποιήσεις εν είδει χωροφύλακα της μετεμφυλιακής περιόδου να τις κρατήσει για το κόμμα του ο κύριος Λαζαρίδης. Τους τις επιστρέφουμε, είναι απαράδεκτες οι προειδοποιήσεις στο ΠΑΣΟΚ», είπε για να προσθέσει πως ο Νίκος Μπουλέκης βρίσκεται στη διάθεση της Εξεταστικής.

Η κ. Αποστολάκη έκανε λόγο για «προπαγανδιστικές πρακτικές» εκ μέρους της πλειοψηφίας.

Όλα τα κόμματα επανέφεραν την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη. «Προφανώς θα κληθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης. Τελεία. Παράγραφος», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Διαβάστε επίσης

Αγωνία στη ΝΔ: Αναμένουν ότι η παραίτηση Τσίπρα μπορεί να πυροδοτήσει τη βόμβα «κόμμα Αντώνη Σαμαρά»

ΣΥΡΙΖΑ: Σε κλίμα αμηχανίας, συνεχίζει στην πορεία που έχει χαράξει, μέχρι νεωτέρας

Ήταν ένα καλώδιο… – Τίποτε δεν μπορεί να γίνει στην Αν. Μεσόγειο ερήμην της Τουρκίας, διαμηνύει η Άγκυρα