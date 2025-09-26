search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 22:03
ΕΛΛΑΔΑ

26.09.2025 20:05

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Κανένας γονιός μόνος»

Την υποστήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι εξέφρασαν Νατάσσα Μποφίλιου και Φοίβος Δεληβοριάς έξω από τη Βουλή νωρίτερα την Παρασκευή (26/09).

«Δεν αρκεί μόνο η εκταφή του παιδιού του Πάνου Ρούτσι», τόνισε Φοίβος Δεληβοριάς σε δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες, αφού έσπευσε στο πλευρό του πατέρα του Ντένις. Ο ίδιος δήλωσε ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να εγκρίνει και τις τοξικολογικές εξετάσεις για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

Από την πλευρά της, η Νατάσσα Μποφίλιου υπογράμμισε: «Είμαστε εδώ όπως όλοι οι υπόλοιποι για να συμπαρασταθούμε και να υποστηρίξουμε έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και θέλει να μάθει την αλήθεια. Υποσχόμαστε ότι κανένας γονιός δεν θα μείνει μόνος μέχρι να τους απαντήσει η δικαιοσύνη».

