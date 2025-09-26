Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση  -Απεγκλωβίστηκε η οδηγός τραυματισμένη

Στην ανατροπή ενός αυτοκινήτου κατέληξε η σύγκρουση δύο ΙΧ στην Κηφισιά το απόγευμα της Παρασκευής.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε πολύ κοντά στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, στη συμβολή της Αγίων Αναργύρων με την Ατλαντίδων

Κατά τη σύγκρουση υπέστησαν σοβαρές φθορές και τα δύο οχήματα, ενώ στο ένα εκ των δύο -αυτό που ανετράπη- εγκλωβίστηκε η οδηγός, ηλικίας 35 με 40 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και δύναμη της Πυροσβεστικής (8 πυροσβέστες με τρία οχήματα), με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τη γυναίκα κόβοντας το παρμπρίζ.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα – κατάγματα.

