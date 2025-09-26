Τέμπη: Έτοιμος για απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης – «Πάμε για ακροαματική παρωδία»

Έτοιμοι για να ξεκινήσουν απεργία πείνας εμφανίζονται κι άλλοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, την ώρα που συνεχίζει και ο Πάνος Ρούτσι, αφού η απόφαση για εκταφή της σορού του γιου του δεν καλύπτει όσα ζητούσε. Ήδη ο Χρήστος Κωνσταντινίδης δηλώνει πως αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του θα προχωρήσει σε απεργία πείνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρ. Κωνσταντινίδης έχει καταθέσει αίτημα για εκταφή και τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό της συζύγου της Βασιλικής Χλώρου που έχασε τη ζωή της στο έγκλημα των Τεμπών, μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ασλανίδη.

Παράλληλα, ζητά να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία για την οποία οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν πως έκλεισε με fast track διαδικασίες, όπως γρήγορα εκδόθηκε και η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων σε λιγότερο από 10 μέρες. Ο σύζυγος της Βασιλικής Χλώρου στην μηνυτήρια αναφορά του θέτει ξεκάθαρα τα αναπάντητα ερωτήματα που παραμένουν παρά το κλείσιμο της ανάκρισης και διαμηνύει πως θα επισκεφτεί τον Άρειο Πάγο και αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του θα προχωρήσει σε απεργία πείνας. Υποστηρίζει πως πάμε σε μια ακροαματική παρωδία, καθώς όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται να γίνει δίκαιη δίκη.

Eρωτήματα που μεταξύ άλλων θέτει:

«1ον) ποια ακριβώς ουσία αποτέλεσε την αιτία πυρός που προκάλεσε την απανθράκωση 27 θυμάτων και την εξαύλωση της αγνοούμενης, σε δεύτερο χρόνο 4 τουλάχιστον λεπτά μετά την πλήρη ολοκλήρωση του φαινομένου της πυρόσφαιρας και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτή,

2ον) που βρέθηκε κάθε σωρός,

3ον) τι και για ποιους μετέφερε το εμπορικό τρένο, δίχως το συγκεκριμένο φορτίο να είναι δηλωμένο,

4ον) ποιος και γιατί ενορχήστρωσε την πλήρη αλλοίωση των στοιχείων και πειστηρίων του εγκλήματος,

5ον) ποιοι δικαστικοί λειτουργοί αμφισβητούν την νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια μας και έχουν καταντήσει την ανακριτική διαδικασία θέατρο του παραλόγου ενώ πληρώνονται από τους πολίτες και να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους,

6ον) ποιοι είναι οι αξιωματούχοι της διοίκησης, τα μέλη της κυβέρνησης και οι λοιποί που επιστρατεύτηκαν για να αλλοιώσουν την αλήθεια στα πλαίσια της δράσης της κυβερνητικής εγκληματικής οργάνωσης, ως συνεργοί σε πλήθος αδικημάτων και πρωτίστως του αδικήματος του άρθρου 134παρ. 2 ΠΚ».

Τέλος ζητάει την εξαίρεση των ήδη εμπλεκόμενων δικαστικών λειτουργών τους οποίους κατηγορεί για τα αδικήματα «της παράβασης καθήκοντος, της υπόθαλψης- παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης, της κατάχρησης εξουσίας».

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε ότι συνεχίζει την απεργία πείνας, επειδή η Δικαιοσύνη αποδέχθηκε μόνο τα αιτήματά του για εκταφή και εξέταση ταυτοποίησης και όχι το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις: δηλαδή για τις εξετάσεις εκείνες που θα έδειχναν εάν υπήρξαν τοξικά ή παράνομα χημικά στοιχεία στα σώματα των θυμάτων.

Ελιγμός με μισό ναι

Η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, η οποία ερμηνεύεται ως κίνηση που θα οδηγήσει στην εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, εκλαμβάνεται ως ελιγμό που έχει στόχο να εκτονώσει την πίεση που ασκεί η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το μεγάλο κύμα κοινωνικής συμπαράστασης και διαμαρτυρίας και

Το περιεχόμενο της εισαγγελικής παραγγελίας περιμένουν πλέον όλοι για να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για την ουσία της κίνησης, αλλά ήδη θεωρείται περίπου δεδομένο ότι θα αφορά μόνο στην ταυτοποίηση και όχι στην εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις που θα δείξουν τα αίτια θανάτου.

Ο τραγικός πατέρας που έχει συγκινήσει το πανελλήνιο διαμήνυσε για την σχετική απόφαση του πρωτοδικείου Λάρισας, ότι «δεν είναι αυτό που επιθυμεί» και ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή που είναι προγραμματισμένες μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο το Σύνταγμα.

Ειδικότερα, η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διατάχθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Από τις δικαστικές πηγές που έσπευσαν να διευκρινίσουν το νόημα της παραγγελίας, σημειώνεται ότι στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, βρίσκεται στη 12η ημέρα της απεργίας πείνας με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, όχι μόνο για την ταυτοποίηση, αλλά και για την πραγματοποίηση ειδικών βιοχημικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του Ντένις Ρούτσι.

Στις πρώτες δηλώσεις του ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στην κάμερα του Open, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι ακριβώς αυτή που επιθυμεί. «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

Ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε πως συνεχίζει την απεργία πείνας. «Δεν δέχομαι τίποτα, μας κοροϊδεύουν. Συνεχίζω μέχρι τέλους» ήταν τα λόγια που αντάλλαξε με όσους ρωτούσαν για τη συνέχιση του αγώνα του.

Υπενθυμίζεται πως το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, υπέβαλε την Τετάρτη ο Παύλος Ασλανίδης, ενώπιον της διευθύνουσας του Εφετείου Λάρισας, ενώ και η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε αίτημα εκταφής για την σορό της κόρης της, Μάρθης.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπέγραψαν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, στο Εφετείο Λάρισας, το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων, το κεντρικό αίτημα εκταφής της σορού του Ντένις Ρούτσι.

